"Star Wars"-Darsteller Peter Sumner ist tot

"TK-421, sind Sie auf ihrem Posten? TK-421, hören Sie mich?" Dies sind die einzigen Sätze, die Peter Sumner in "Krieg der Sterne" spricht. Unter Fans der Sience-Fiction-Reihe ist er trotzdem unvergessen. Jetzt ist der australische Schauspieler mit 74 Jahren gestorben. Das meldet der "Sydney Morning Herald". Den genauen Todestag nennt das Blatt nicht. Auch der Hollywood Reporter meldet Sumners Tod über Twitter:

Peter Sumner bemerkte noch 2015, sein Dialogsatz aus "Krieg der Sterne" werde wohl auf seinem Grabstein stehen. Dabei hat der Darsteller im Lauf einer langen Karriere viele Rollen gespielt: Im Kino neben Mick Jagger im Western "Ned Kelly" und dem Down-Under-Klassiker "The Chant of Jimmie Blacksmith". Im TV in Serien wie "Heartbreak High" und auf der Bühne in Shakespeare-Stücken.

Die Rolle in "Krieg der Sterne" nahm er nur an, weil er Geld verdienen musste. Seine Frau Lynda Stoner berichtet, sein Agent habe ihn auf das Casting aufmerksam gemacht, als Sumner mit seiner Familie Urlaub in England machte. Dort wurde der Film gedreht. Für seine zwei Tage am Set bekam er 120 Pfund.

Seine Figur war zwar wenig mehr als ein Statist, hatte aber einen Namen: Lieutenant Pol Treidum. Arbeitsplatz: Der Todesstern. Kurz nach seinen beiden Sätzen wird Treidum allerdings schon von Chewbacca bei einem Kampf umgenietet. Die Fans liebten ihn trotzdem und schrieben ihm Tausende Briefe. Sumner trat auch regelmäßig bei "Star Wars"-Conventions auf und spielte 1999 sogar in einem von Fans gedrehten Film mit.