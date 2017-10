"Star Wars" Trailer-Premiere von "The Last Jedi" im Football-Stadion

In der Halbzeit stürmten Stormtrooper auf das Spielfeld. Mit den schwer behelmten Soldaten in Weiß wollte der Disney-Konzern am Montagabend während der Halbzeit des American-Football-Spiels zwischen den Minnesota Vikings und den Chicago Bears für seinen neuen Blockbuster werben: "Star Wars: The Last Jedi" (Deutscher Verleihtitel: "Die letzten Jedi").

Nachdem die Werbetruppen aufmarschiert waren, wurde der Werbefilm zu dem Science-Fiction-Spektakel gezeigt. Das Unternehmen Disney, das inzwischen die Rechte an dem Kino-Franchise hält, fuhr damit eine ähnliche Strategie wie vor zwei Jahren, als ein Trailer für den "Star Wars"-Teil "Das Erwachen der Macht" ebenfalls bei einem Football-Spiel erstmalig präsentiert wurde.

Wie schon in "Das Erwachen der Macht" sind auch in "Die letzten Jedi", dem achten Film der Kino-Saga, wieder Mark Hamill und (die nach dem Dreh verstorbene) Carrie Fisher dabei, die Altstars des ersten "Star Wars"-Films aus dem Jahr 1977. Als deutscher Starttermin für "Die letzten Jedi" ist der 14. Dezember 2017 angesetzt.

Neuer Trailer: Star Wars 8 - "Der letzte Jedi"