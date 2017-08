"Star Wars" Disney plant Obi-Wan-Film

Seitdem Disney die Rechte für Star Wars gekauft hat, wird über einen Obi-Wan-Film spekuliert. Jetzt werden die Pläne konkreter. Wie das US-Branchenmagazin "Hollywood Reporter" erfahren haben will, ist Stephen Daldry, Regisseur von "Billy Elliot" und "The Hours", an dem Projekt interessiert.

Obi-Wan wäre nur eines von vielen geplanten Projekten, die außerhalb des Originalstoffes spielen. "Rouge One" war der erste Film dieser Art, momentan befindet sich ein Han-Solo-Film in der Produktion, den Ron Howard kürzlich vom ursprünglichen Regisseur übernommen hat. Spekuliert wurde außerdem über Filme, die sich mit den Figuren von Yoda und dem Kopfgeldjäger Boba Fett befassen.

In den Originalfilmen war Obi-Wan ein einsamer alter Einsiedler, der sich als Jedi-Ritter entpuppt und Luke Skywalker den Weg zur Macht zeigt. Gespielt wurde Obi-Wan in dieser Version von dem Briten Alec Guinness. Die sogenannte Prequel-Trilogie zeigt Obi-Wan als jüngeren Mann und Freund von Anakin Skywalker, Vater von Luke. Gespielt wird er da von Ewan McGregor.

Ein Drehbuch für den neuen Obi-Wan-Film gibt es noch nicht. Sollte Daldry das Projekt übernehmen, würde er gemeinsam mit der Produktionsfirma Lucasfilm eine erste Version des Skripts entwerfen. Es ist also noch nicht klar, auf welchen Aspekt von Obi-Wans Leben sich der Film konzentrieren wird. Auch ist nicht klar, ob McGregor als Obi-Wan zurückkommen darf.