Film über Han Solo Regisseure von "Star Wars"-Spinoff steigen aus

Der Schmuggler Han Solo ist einer der beliebtesten Charaktere im "Star Wars"-Universum. Umso größer war die Freude der Fans, als Disney einen eigenen Film über den Weltraum-Helden ankündigte. Und die Erwartungen wurden noch größer, als Phil Lord und Christopher Miller ("Lego Movie", "21 Jump Street") als Regisseure gewonnen werden konnten.

Doch nun ist das Regie-Duo mitten in der Produktion ausgestiegen - oder gefeuert worden, je nach Sichtweise. Die Chefin der Produktionsfirma Lucasfilm, Kathleen Kennedy, nannte als Grund für die Trennung unterschiedliche kreative Visionen für den Film. Ein neuer Regisseur soll bald benannt werden.

Die Dreharbeiten für den Streifen, dessen Name noch unbekannt ist, liefen schon seit Januar. "Unglücklicherweise gingen unsere Vorstellungen nicht in die gleiche Richtung wie die unserer Partner", teilten Lord und Miller in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Für gewöhnlich seien sie keine Fans der Phrase "kreative Differenzen", in diesem Fall treffe sie jedoch zu. Lord und Miller genießen in Hollywood einen herausragenden Ruf, nachdem sie mit "21 Jump Street" und dem folgenden Sequel sowie "Lego Movie" große Erfolge gefeiert hatten.

Laut "Variety" habe es schon monatelang Konflikte zwischen den Regisseuren auf der einen Seite und Kennedy, weiteren Lucasfilm-Mitarbeitern und den Drehbuchautoren auf der anderen gegeben. Demnach hätten sich Lord und Miller mehr Freiheiten gewünscht, die Kennedy jedoch nicht gewährt habe. "Es war ein Aufeinanderprallen der Kulturen", zitiert die US-Zeitschrift eine Person, die mit der Produktion vertraut ist.

Disney hält an Starttermin fest

Lord und Miller hätten nach ihren vorangegangenen Erfolgen offenbar erwartet, dass sie den Film auf ihre Weise drehen könnten. Doch Kennedy und Drehbuchautor Lawrence Kasdan sollen darauf bestanden haben, dass die Arbeit nach ihren Vorstellungen abzulaufen habe. Außerdem berichtet "Variety", dass Lucasfilm die Regisseure entlassen habe und diese keinesfalls freiwillig gegangen wären.

Der Film soll trotz des Regie-Wechsels im Mai 2018 in die Kinos kommen und das Leben des Schmugglers Han Solo im Alter von 18 bis 24 Jahren beleuchten. Er wird von Alden Ehrenreich verkörpert, Donald Glover spielt Solos Freund Lando Calrissian. Zur Besetzung gehören auch Woody Harrelson als Han Solos Mentor, Emilia Clarke und Thandie Newton. Auch Solos Co-Pilot Chewbacca wird in dem Film vorkommen.

Die Erwartungen an das Spinoff sind auch hoch, weil das Drehbuch von Lawrence Kasdan und dessen Sohn Jon geschrieben wurde. Kasdan war bereits an den "Star Wars"-Filmen "Das Imperium schlägt zurück", "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht" als Autor beteiligt.

Der Film über Han Solo ist das zweite von bislang drei geplanten Spinoffs der "Star Wars"-Saga. Das erste war "Rogue One". Lucasfilm - und damit die Rechte an "Star Wars" - war 2012 von Disney für vier Milliarden Dollar gekauft worden. Damals wurde eine neue Trilogie geplant, die 2019 mit der insgesamt neunten Episode abgeschlossen werden soll. Bislang erschien ein Film dieser neuen Trilogie ("Das Erwachen der Macht"), der zweite ("Der letzte Jedi") soll im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen.