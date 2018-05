Sylvester Stallone bestätigt "Rambo V" kommt im Herbst 2019

Fünfter Auftrag für John Rambo: Die Produktionsfirma Millennium Films wird am Rande des Festivals in Cannes "Rambo V" vorstellen - mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Die Branchenblätter "Deadline" und "Screen Daily" hatten entsprechende Gerüchte bereits verbreitet. Nun hat Stallone auf seinem Instagram-Account bereits einen Starttermin für das Werk verkündet: Im Herbst 2019 soll "Rambo V" in die Kinos kommen.

Something wicked is coming this way! Ein Beitrag geteilt von Sly Stallone (@officialslystallone) am Mai 7, 2018 um 1:21 PDT

Dann wären über elf Jahre seit dem vierten Teil der Reihe, "John Rambo", vergangen. Damals hatte Sylvester Stallone auch das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Dies sollen diesmal wohl andere übernehmen, aber für die Hauptrolle ist der 71-Jährige offenbar vorgesehen, der 1982 erstmals den Vietnamveteranen dargestellt hatte.

Über die Handlung von "Rambo V" ist bisher Folgendes bekannt: Der unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidende John Rambo hat sich auf eine Farm in Arizona zurückgezogen. Doch als eine Freundin ihm berichtet, das ihre Enkelin in Mexiko vermisst werde, macht sich Rambo dort auf die Suche. Dabei stößt er auf ein Mädchenhändlerkartell, mit dem sich der Einzelkämpfer natürlich anlegt.