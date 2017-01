"Terminator" James Cameron plant neue Fortsetzung

Klar kehrt er zurück: Der Terminator, die Kampfmaschine aus der Zukunft, wird wieder zum Leben erweckt. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". James Cameron, der Regie bei den ersten zwei Teilen führte, kommt 2019 wieder in den Besitz der Rechte an dem Action-Franchise. Und für die geplante Fortsetzung hat er Tim Miller, Regisseur des letztjährigen Superhelden-Hits "Deadpool", ins Boot geholt. Cameron selbst ist zu beschäftigt mit seiner "Avatar"-Kinofilmserie, für die er vier weitere Sequels plant.

Es ist aber das erste Mal seit "Terminator - Tag der Abrechnung" von 1991, dass Cameron überhaupt wieder kreativ mit dem Franchise involviert ist. Er hatte weder mit den drei weiteren Fortsetzungen noch mit der TV-Serie "The Sarah Connor Chronicles" etwas zu tun. Cameron verkaufte die Rechte schon vor der Premiere des Originals von 1984. Sie fallen nach 35 Jahren aber wieder an ihn zurück, also 2019.

Ob auch Arnold Schwarzenegger in seiner ikonischen Rolle als Terminator wieder zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Zwar spielten die "Terminator"-Fortsetzungen Drei bis Fünf noch immer erhebliche Summen ein, aber Fans und Kritiker waren zunehmend unzufrieden mit den Filmen. Mit nur 89 Millionen Dollar Einspielergebnis in den USA blieb der bislang letzte Teil "Terminator: Genisys" deutlich hinter den Erwartungen zurück.