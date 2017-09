Weibliche Action-Ikone Linda Hamilton spielt wieder beim "Terminator" mit

Mehr als 25 Jahre nachdem sie "Hasta la Vista, Baby" gesagt und gewunken hat, wird US-Schauspielerin Linda Hamilton, 60, wieder in der "Terminator"-Reihe zu sehen sein. Das kündigte Filmemacher James Cameron im Rahmen einer privaten Veranstaltung in Los Angeles an, wie der Hollywood Reporter berichtete. Hamilton spielte bereits in den ersten beiden Teilen der Science-Fiction-Reihe von 1984 und 1991 die weibliche Hauptrolle Sarah Connor.

"So bedeutend sie damals für weibliche Rollen und Actionstars war, so wichtig wird die Botschaft sein, dass diese routinierte Kriegerin, die sie geworden ist, zurückkommt", erklärte Cameron. Der 63-Jährige wird die Neuauflage produzieren, bei den ersten beiden Teilen hatte er noch Regie geführt. Auch Ur-"Terminator" Arnold Schwarzenegger , 70, wird wieder in seine alte Rolle schlüpfen.

Der Originalfilm über einen Cyborg, der in die Vergangenheit geschickt wird, um die Mutter des künftigen Rebellenführers zu töten, entwickelte sich zu einem Klassiker des Science-Fiction-Genres und bekam mehrere Fortsetzungen. Cameron und Hamilton waren allerdings nur noch beim zweiten Teil ("Tag der Abrechnung") involviert. Die beiden waren von 1997 bis 1999 auch verheiratet.

Cameron war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, als er der erfolgreichen, vielerorts als explizit feministisch gepriesenen Comic-Verfilmung "Wonder Woman" in einem Guardian-Interview vorwarf, ein Rückschritt für Frauen im Kino zu sein: "Das ganze selbstgefällige Sich-auf-die-Schulter-Klopfen Hollywoods für 'Wonder Woman' war einfach nur töricht. Sie ist eine objektivierte Ikone; das männliche Hollywood macht einfach wieder nur dasselbe alte Ding!" Der Figur der Sarah Connor hingegen attestierte er, dass sie stark sei: "Sie hatte Probleme, war eine furchtbare Mutter und hat sich den Respekt des Publikums durch puren Mut verdient. Und für mich ist der Vorteil solcher Figuren wie Sarah einfach so klar. Ich meine, die Hälfte des Publikums ist weiblich!" Möglich, dass er mit seinen Aussagen schon frühzeitig die Werbetrommel für den neuen "Terminator" rühren wollte.

Das neue Herzstück der Geschichte

Regisseurin Patty Jenkins, die mit "Wonder Woman" den stärksten Kinostart einer Regisseurin in der Geschichte Hollywoods hingelegt hatte, reagierte auf Camerons Äußerungen mit Ironie: "James Camerons Unfähigkeit, zu verstehen, wer Wonder Woman ist und wofür sie für Frauen auf der ganzen Welt steht, überrascht nicht, denn: Er ist ein großartiger Filmemacher, aber er ist keine Frau." Weiter führte sie aus: "Frauen können und sollten alles sein, genauso wie männliche Protagonisten. Es gibt keine richtige und falsche Art von starken Frauen."

Regie bei der neuesten "Terminator"-Story führt zwar der 47-jährige US-Animator und Filmregisseur Tim Miller ("Deadpool"), doch James Cameron ist weiterhin stark involviert und plauderte aus, dass man momentan auf der Suche nach einer "um die 18 Jahre alten Frau" sei, die das neue Herzstück der Geschichte werden soll. "Aber Arnold und Linda werden fest verankert bleiben".

Ein Termin für den Kinostart steht noch nicht fest.