Tessa Thompson über politisches Engagement "Meine Devise: Jetzt erst recht!"

Zur Person Tessa Thompson, geboren 1983 in Los Angeles, studierte zunächst Kulturanthropologie, bevor sie sich ganz dem Schauspiel zuwendete. Nach diversen Theaterproduktionen spielte sie in TV-Serien wie "Veronica Mars" oder "Heroes" mit. Mit der Rassismus-Satire "Dear White People" (2014) gelang ihr der Durchbruch im Kino. Seitdem ist sie immer wieder in Filmen mit starken afroamerikanischen Themen und Ensembles wie "Selma", "Sorry to Bother You" oder "Creed" zu sehen - und im Video "Pynk" ihrer Partnerin Janelle Monáe.

SPIEGEL ONLINE: Frau Thompson, würde der Begriff nicht so inflationär verwendet, könnte man sagen: Sie spielen besonders gerne starke Frauen. In "Creed II - Rocky's Legacy" ist Ihre Figur wieder viel mehr als nur die Frau an der Seite des Protagonisten. Was muss eine Rolle mitbringen, damit Sie sich dafür interessieren?

Tessa Thompson: Ich habe gar nichts gegen den Begriff Stärke in diesem Kontext, denn das ist durchaus etwas, wonach ich bei meinen Rollen aussuche. Wenn 'starke Frau' bedeutet, nicht eindimensional und in groben Zügen gezeichnet zu sein. Denken Sie an meine Rolle in "Auslöschung": eine eher sanfte Frau, nicht allzu mutig und auch körperlich nicht gerade kräftig oder so. Kein Vergleich zu Valkyrie in "Thor: Tag der Entscheidung".Trotzdem ist sie für mich eine starke Frau, weil sie emotional vielschichtig und komplex war. Wobei ich insgesamt schon auch eine Vorliebe für draufgängerische, angstfreie Frauen habe. Wahrscheinlich, weil ich selbst in Wirklichkeit eher schüchtern bin und gerne manchmal unsichtbar wäre.

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie deswegen Schauspielerin geworden? Um mehr aus sich herauszukommen?

Thompson: Kann sein. In der Schule haben es mir Theateraufführungen jedenfalls ermöglicht, mich mit anderen Menschen zu umgeben. Denn obwohl ich es liebe, Zeit mit anderen zu verbringen, neige ich dazu, mich einfach mit mir selbst zu beschäftigen. Von Ruhm geträumt oder gedacht, mit der Schauspielerei meinen Lebensunterhalt zu verdienen, habe ich damals nicht. Und es bringt eine Seite an mir zutage, die ich sonst eher versteckte.

SPIEGEL ONLINE: Und was bedeutet Ihnen der Job heute? Immer noch nur Spaß oder haben Sie den Eindruck, mit Ihrer Kunst auch etwas bewirken zu können?

Thompson: Natürlich mache ich die Welt nicht zu einem besseren Ort, in dem Sinne wie es Ärzte, Lehrer, Anwälte, Politiker oder Aktivisten im besten Fall tun. Aber ich bin davon überzeugt, dass einem politischen Wandel immer ein kultureller Wandel vorausgeht - und diese kulturelle Diskussion kann man als Künstlerin mitgestalten.

SPIEGEL ONLINE: Kann oder muss?

Thompson: Alles, was ich tue, ist eine Reaktion auf die Gesellschaft, die mich umgibt, und es würde mich befremden, wenn ich meine Ansichten und Meinungen dazu nicht auch mit meiner Arbeit zum Ausdruck bringen würde. Es ist gerade heutzutage zumindest wichtig, sich einzubringen und daran mitzuwirken, die Welt so zu gestalten, wie man sie gerne hätte. Das empfinde ich als eine Art Bürgerpflicht, die nichts damit zu tun hat, welchen Beruf man ausübt oder wie viele Follower man auf Instagram hat.

SPIEGEL ONLINE: Kein Blatt vor den Mund zu nehmen und politisch involviert zu sein - mussten Sie das erst lernen?

Thompson: Nein, das fiel mir immer schon leicht und ist wohl Teil meiner Persönlichkeit. Schon in der Schule mischte ich politisch mit und stellte mich immer wieder zur Wahl, wenn es um Schulsprecher, Schülervertreter und solche Posten ging. Es wäre mir nicht im Traum eingefallen, plötzlich mit meinen Ansichten hinterm Berg zu halten, nur weil ich plötzlich öffentlich wahrgenommen werde. Meine Devise war eher: Jetzt erst recht!

SPIEGEL ONLINE: In der kurzen Zeit, die zwischen dem ersten Teil und nun "Creed II" vergangen ist, hat sich vieles verändert, in der weltweiten (gesellschafts-)politischen Landschaft genauso wie in Hollywood. Wie erleben Sie als afroamerikanische Frau diese Umwälzungen?

Thompson: Die beiden Bewegungen #MeToo und #TimesUp sind monumentale Einschnitte, das kann man gar nicht anders beschreiben - und zwar nicht nur in unserer Branche. Endlich werden Diskussionen über Machtmissbrauch, Gleichberechtigung und Inklusion in einem großen, öffentlichen Stil diskutiert, der nötig ist, um echten Wandel nach sich zu ziehen. Es ist zwar noch deutlich Luft nach oben, aber ich sehe heute deutlich mehr Frauen in Schlüsselpositionen als noch vor zwei Jahren. Und Sicherheit für Frauen am Arbeitsplatz ist endlich ein Thema, das ernst genommen wird!

SPIEGEL ONLINE: Und wie steht es um Repräsentation und Arbeitsmöglichkeiten für People of Colour? Sehen Sie da die gleichen Fortschritte?

Thompson: Es tut sich in dieser Hinsicht viel. "Creed" ist doch das beste Beispiel. Das war mal zu "Rocky"-Zeiten ein Franchise mit einem weißen Protagonisten, nun spielt ein Schwarzer die Hauptrolle. Noch dazu mit so großem Erfolg, denn auch mit nicht-weißen Hauptdarstellern lässt sich viel Geld verdienen - das scheint Hollywood endlich begriffen zu haben! Leute wie der Schauspieler Michael B. Jordan nutzen inzwischen ihren Einfluss, um mittels "Inclusion Rider" dafür zu sorgen, dass an neuen Projekten Menschen der unterschiedlichsten Hautfarben und Hintergründe mitarbeiten. Das ist schon verdammt cool.

Im Video: Der Trailer zu "Creed II - Rocky's Legacy"

Video Warner Bros.

SPIEGEL ONLINE: Werden auch Sie künftig mehr Einfluss nehmen und eigene Projekte auf den Weg bringen?

Thompson: Unbedingt. Ich bin gerade dabei, meine eigene kleine Produktionsfirma aufzubauen und werde mich - wenig überraschend - auf Projekte konzentrieren, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen. Der erste Film, den ich produziert habe, kommt im Frühjahr in die amerikanischen Kinos. Er heißt "Little Woods", wurde von Nia DaCosta inszeniert, und ich spiele auch eine der Hauptrollen. Da bin ich schon ein wenig stolz drauf - und will jetzt mehr davon!

SPIEGEL ONLINE: Wird das Blockbuster-Kino also künftig auf Sie verzichten müssen?

Thompson: Warum? Das schließt sich doch nicht aus. Kleine Independent-Produktionen mit sozial relevanten Geschichten sind super, aber auch eine Mega-Produktion kann für mich als Schauspielerin eine spannende Herausforderung sein. Oder einfach Spaß machen. "Men in Black International", der im Sommer anläuft, habe ich zum Beispiel einfach gedreht, weil ich Lust auf Action und Komödie hatte. Und darauf, wieder mit meinem Kumpel Chris Hemsworth zusammenzuarbeiten. So einfach ist das manchmal.

"Creed 2" läuft seit dem 24. Januar in den deutschen Kinos