Der nächste "Batman"-Film soll im Juni 2021 in die Kinos kommen. Dies gab das Studio Warner Bros. nach US-Medienberichten am Mittwoch bekannt. Anders als zunächst vermutet, wird Ben Affleck offenbar kein weiteres Mal in die Rolle des Superhelden schlüpfen.

Zwischenzeitlich war er sogar als Regisseur für den nächsten Teil im Gespräch, doch der 45-Jährige lehnte ab. Bereits 2017 hatte Warner dann Matt Reeves ("Planet der Affen") als neuen "Batman"- Regisseur benannt. Damals war Affleck, der in "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad" und "Justice League" den Superhelden im Fledermauskostüm spielte, zumindest noch als Hauptdarsteller an Bord.

Doch Reeves sei nun auf der Suche nach einem neuen, jüngeren "Dark Knight"-Darsteller, wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtete. Affleck reagierte bei Twitter auf die Meldung und schrieb dazu, dass er sich auf "The Batman" und die neue Vision von Reeves freue.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) 31. Januar 2019

Zudem kündigte das Hollywood-Studio die Fortsetzung des Antihelden-Films "Suicide Squad" für August 2021 an. "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn schreibt dafür das Skript.