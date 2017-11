Liebeskomödie "The Big Sick" Erst unverbindlich, dann todernst

Applaus ist das Brot des Künstlers. Und Gekicher sozusagen der Kuchen des Comedians: Bei den Sprüchen, den Zoten, den mühsam ausgedachten One-Linern, die - alle Abende wieder - locker, scharf und schlau wirken sollen, darf das Publikum gern zeigen, dass es Humor hat. Zwischenrufe allerdings, die gehen gar nicht.

Dass eine Frau irgendwo im Dunkeln des Saales "Whoohoo!" krakeelt, als Kumail Nanjiani sein allwöchentliches Comedyprogramm abspult, ärgert den Chicagoer Komiker deshalb gewaltig. Nach der Show stellt er die Blondine zur Rede, doch die weiß sich zu verteidigen. Aus dem spitzzüngigen Wortgefecht entwickelt sich eine heiße Nacht, und aus dieser eine Beziehung. Kumail Nanjiani, der auch im echten Leben so heißt, Comedian ist ("Silicon Valley") und auf dessen Erfahrungen "The Big Sick" beruht, hat so - oder so ungefähr - seine Frau Emily kennengelernt. Im Film wird sie von Zoe Kazan verkörpert.

Anfangs können sie nicht die Finger voneinander lassen, gleichzeitig mögen sich beide nicht zu ihrer Beziehung bekennen: Sie nicht - die schlagfertige, herzliche Psychologie-Studentin - weil sie keine Ablenkung während ihrer Examensphase gebrauchen kann. Und er nicht - der Comedian mit der konservativen, pakistanischen Familie - weil die ihm jedes Wochenende eine andere potenzielle, selbstredend pakistanische Heiratskandidatin unterzujubeln versucht und er sich seiner Familie zu stark verpflichtet fühlt. Als es um die (Halal)Wurst geht, ist Blut für ihn dicker als Wasser.

Das langsame Umtanzen der Widerstände

Doch dann wird Emily plötzlich schwerkrank und sogar für mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt (die titelgebende große Erkrankung...). Kumail wird ins Krankenhaus gerufen und lernt dort Emilys ebenso starrsinnige wie liebenswerte Eltern (Holly Hunter und Ray Romano) kennen. Durch Emilys Schicksal nähern sich die drei an - und Kumail beginnt langsam zu verstehen, was es mit seinen Gefühlen für Emily wirklich auf sich hat.

Auch wenn die Handlung des Films ein wenig nach "Während du schliefst" und den üblichen "Culture Clash"-Komödien à la "My Big Fat Greek Wedding" duftet - das Drehbuch, das Nanjiani gemeinsam mit seiner Frau, der Therapeutin und Autorin Emily Gordon, geschrieben hat, versucht mehr, als das Genre üblicherweise hergibt.

"The Big Sick"

USA 2017

Regie: Michael Showalter

Drehbuch: Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani

Darsteller: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Adeel Akhtar

Produktion: Apatow Productions, FilmNation Entertainment, Story Ink

Verleih: Weltkino Filmverleih

FSK: ab 6 Jahren

Länge: 120 Minuten

Start: 16. November 2017

Es geht nicht nur um das Coming-of-Age eines Muttersöhnchens. Sondern auch um den Rassismus der eigenen Familie, die in den USA lebt und vom Sohn beinharte Integration erwartet, gebürtige Amerikaner jedoch als Partner oder Partnerinnen verachtet. Es geht um das langsame Umtanzen der Widerstände, das zarte Sich-Annähern. Es geht um die Hoffnung, die es braucht, wenn jemand schwerkrank ist: "The Big Sick", einst tatsächlich eine dramatische Belastung für die junge Beziehung von Kumail und Emily, sitzt Autoren und Darstellern fühlbar in den Knochen.

Vor allem geht es aber um eine bestimmte, bedingt kreative Szene von jungen Menschen um die 30, die nicht so festgelegt wie ihre Eltern sein wollen, aber sich auch nicht wirklich weit von ihnen entfernen können - Aussteiger, Revoluzzer sind Kumail und Emily wahrlich nicht.

Prüde Dating-Regeln

Das merkt man an den moralischen Zwischentönen, die deutlich mitschwingen. Als Emily Kumail gesteht, sie sei schon einmal verheiratet gewesen, habe damals aber "ein Alkoholproblem" gehabt, ist er ausschließlich wegen des Ex-Manns beunruhigt: Eine Scheidung, das lassen beide im folgenden Gespräch durchklingen, ist ein viel größerer Skandal als eine etwaige Drogensucht. Oder wenn die beiden während der ersten, aufregenden Tage ihres Tête-à-Têtes klaglos Dating-Regeln akzeptieren, die sie sich zwar selbst ausgedacht haben, die sich aber von den prüden und obskuren Kennenlern-Vorschriften in der US-Gesellschaft nur graduell unterscheiden: "Ich habe eine zwei-Nächte-Regel", behauptet Emily, danach müsse eine freie Nacht folgen.

So bleibt der Film, der in seiner authentischen Beiläufigkeit, seinen süßen Nebenfiguren (wie Kumails Modegeck-Vater) und dem permanenten verbalen Schlagabtausch die Handschrift seines Produzenten Judd Apatow trägt, trotz Warmherzigkeit und glaubhaften Emotionen den Konventionen und Regeln - denen des Genres wie denen einer konservativen Gesellschaft - ein wenig zu sehr verhaftet. Und ähnelt damit einer klassischen, US-amerikanischen Comedy-Show: Möglichst viele gemeinsame Nenner aufzufahren, kann im Ergebnis manchmal auch etwas handzahm ausfallen.

Wohl gerade deshalb hat "The Big Sick" in den USA ziemlich eingeschlagen: Mit einem Einspielergebnis von über 40 Millionen Dollar wurde er zu einem der Überraschungserfolge des Jahres sowie zum Retter des gesamten Genres der RomCom, der romantischen Komödie, ernannt. Sogar Oscar-Chancen werden dem Film eingeräumt, unter anderem für das beste Drehbuch und die besten Nebendarsteller. Noch versöhnlicher könnte eine große Erkrankung wohl kaum ausgehen.

Im Video: Der Trailer zu "The Big Sick"