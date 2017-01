Globales Publikum Hollywood schmiedet Kino-Allianz mit China

Wenn in dieser Woche mit "The Great Wall" Matt Damons neuer Actionsfilm in die Kinos kommt, markiert dies auch einen Meilenstein in der komplizierten Partnerschaft zwischen China und Hollywood. Erstmals macht hier Chinas Mann fürs Opulente, Zhang Yimou ("Hero", "House of Flying Daggers"), einen englischsprachigen Film. Erstmals kommt ein Hollywood-Blockbuster in die Kinos, der vollständig in China gedreht wurde und eine vorwiegend chinesische Besetzung hat. Und erstmals erreicht eine amerikanisch-chinesische Koproduktion solche Ausmaße: Mehr als 150 Millionen Dollar hat "The Great Wall" verschlungen.

China gilt den Studiobossen und Filmmoguln in Hollywood seit Jahren als gelobtes Land. Schon jetzt machen Hollywoods Studios siebzig Prozent ihrer Umsätze in Übersee, wobei China den Schlüsselmarkt der Zukunft darstellt. Denn das Land verfügt selbst über einen enormen Kino-Binnenmarkt, der bis Ende 2017 Prognosen zufolge zum größten der Welt heranwachsen und dann auch die bisher dominanten Amerikaner (Boxoffice 2015: 11 Milliarden Dollar) in den Schatten stellen wird.

In Hollywood ist manchen angesichts des auszuschöpfenden Potenzials ganz kribbelig: 48,7 Prozent wuchs der chinesische Filmmarkt allein in 2015, und das, obwohl weder die Verbreitung von Leinwänden noch der Besucheranteil bisher annähernd an die amerikanischen Verhältnisse heranreichen, wie Jim Gianopulos, vormaliger Vorstand von Fox Filmed Entertainment, bei einer Podiumsdiskussion im April in Beverly Hills anmerkte. Es gebe hier "enormes Potenzial", so Gianopulos.

Anbiederung oder Annäherung?

Es herrscht also Goldgräberstimmung in Hollywood - aber noch sucht man nach Wegen, die hier lagernden Reichtümer optimal auszuschöpfen. 2015 wurden am chinesischen Boxoffice 6,78 Milliarden Dollar umgesetzt. Mehr als ein Drittel der Einnahmen stammten aus amerikanischen Filmen. Das klingt enorm - ist aber ein Rückgang, denn 2014 lag der amerikanische Anteil noch bei satten 45,5 Prozent.

Wie hoch der jeweils ausfällt, darüber entscheidet die chinesische Medienbehörde SARFT, die Radio, Fernsehen, Film und Internet überwacht. Sie setzt fest, wie viele ausländische Filme pro Jahr in China starten dürfen - zurzeit sind es 34 pro Jahr - und behält sich auch die Hoheit über die Programmierung dieser Filme vor. Und sie setzt scharfe Zensurbestimmungen durch, welche die Förderung konfuzianischer Werte, politischer Stabilität und sozialer Harmonie verlangen sowie Sex, Gewalt, Drogen und Alkohol tabuisieren.

Disney/ Marvel In der Comic-Adaption "Doctor Strange" wurde die Figur des "Ancient One" (gespielt von Tilda Swinton) von einem tibetischen Mann in eine keltische Frau umgewandelt, um Chinas Zensoren nicht zu provozieren

Die bloße Ausdehnung von Hollywood ins Reich der Mitte ist daher ein ziemlich schwieriger Drahtseilakt. Bisher spielt man dort vor allem über Bande mit - so adaptierte Fox seinen Hit "Bride Wars" erfolgreich für den chinesischen Markt, und Alibaba plant ein Remake von "Nachts im Museum". "Iron Man 3" wurde in China in einer Version veröffentlicht, die chinesische Alibi-Figuren und Nebenstories beinhaltete (Stark wird von einem chinesischen Arzt gerettet). Der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" macht sich mit den chinesischen Superstars Donnie Yen und Jiang Wen in der Besetzung beliebt, und die Fortsetzung von "Die Unfassbaren", der in Übersee doppelt soviel einspielte wie am heimischen US-Boxoffice, biederte sich mit dem chinesischen Regisseur Jon Chu und dem taiwanesischen Star Jay Chou und der Location Macau an.

Aber für die Zukunft stellt sich die Frage, inwiefern China Lektionen aus Hollywood zum Filmemachen für ein weltweites Publikum mitnehmen und inwieweit Hollywood Filme für einen enormen chinesischen Markt hervorbringen kann. Das gab der Banker Dominic Ng von der chinesischen East West Bank zu bedenken, der als Schlüsselfigur in den Finanzdeals zwischen Hollywood und China gilt.

Erzählen für ein globales Publikum

Bislang allerdings biss man sich an der Konstruktion von Geschichten die Zähne aus, die "kulturspezifische Filmsyntax und Erzählstrukturen weltweit zu übersetzen vermögen", wie Bob Simonds bemerkte, dessen Studio STX Entertainment 2015 mit der chinesischen Produktionsfirma Huayi Bros. einen Koproduktionsdeal über Dutzende von Projekten abschloss. "The Great Wall", ein Stück über eine Handvoll Europäer, die gemeinsam mit der chinesischen Armee während der Song-Dynastie entsetzliche Monster an der chinesischen Mauer bekämpfen, gilt vielen als Prototyp eines solchen kulturübergreifenden Blockbusters.

Chinas Auslandsfilm-Quote wird im Februar neu verhandelt und soll voraussichtlich auf 44 erweitert werden; allerdings hat China für diese Erweiterung vor allem Arthouse-Filme im Blick, die den heimischen Markt weit weniger unter Druck setzen als Hollywoods Mega-Blockbuster. Denn China kann zwar auf erzählerischem und ästhetischem Niveau mit Hollywood konkurrieren - nicht aber im Hinblick auf die bombastischen Effekte, die als Lockmittel für die Massen gelten.

Universal Pictures Regisseur Zhang Yimou bei den Dreharbeiten zu "The Great Wall"

Zhang Yimou, der Regisseur von "The Great Wall", überbrückt diese Kluft insofern, alsdass seine Filme wie "Raise the Red Lantern" oder "Hero" zwar Preise auf internationalen Filmfestivals abräumen, zugleich aber in ihrer optischen Opulenz an Hollywoods Vorliebe fürs visuelle Spektakel appellieren. Seine größte Herausforderung sei gewesen, den Film nicht nur für ein chinesisches Publikum, sondern für Zuschauer weltweit ansprechend zu machen, sagte Zhang, der kein Englisch spricht, auf einer Pressekonferenz im vergangenen Sommer. "Wenn dieser Film Erfolg hat, könnte sich ein ganz neuer Raum für amerikanisch-chinesische Koproduktionen eröffnen, und andere Formen der Zusammenarbeit inspirieren", so Zhang.

Längst haben Hollywoods Größte strategische Partnerschaften geschlossen, um sich den chinesischen Markt besser erschließen zu können. Steven Spielbergs Amblin Partners gab im Oktober eine Partnerschaft mit dem chinesischen Konzern Alibaba bekannt, die Amblin den Vertrieb seiner Produkte auf dem chinesischen Markt erleichtern und Alibaba die Tür zu Hollywoods Studios öffnen soll.

Investitionen in Kinos, Studios und Galas

Bereits 2015 rief Warner Bros. mit Flagship Entertainment ein Joint Venture mit China Media Capital ins Leben und kündigte unter anderem ein chinesisches Remake von "Miss Undercover" an. Perfect World Picture, der Filmzweig von einem der größten Videospielproduzenten Chinas, stellte Investitionen von 500 Millionen Dollar in fünfzig Filme der Universal Studios in Aussicht. Und der Milliardär Wang Jianlin, der als reichster Mann Chinas gilt und Chinas Mega-Konglomerat Dalian Wanda vorsteht, macht kein Geheimnis aus seinem Wunsch, eines der großen Hollywoodstudios kaufen zu wollen.

"The Great Wall": Kurzkritik Universal Pictures "The Great Wall", das neue Fantasy-Spektakel von Chinas Michael Bay Zhang Yimou ("Hero") versucht sich auf Basis eines von namhaften US-Autoren verfassten Skripts am Brückenschlag zwischen Hollywood und Chinas wachsendem Kinomarkt: Matt Damon spielt einen westlichen Söldner, der im Land der Mitte das sagenumwobene Schwarzpulver ergaunern will. An der Großen Mauer gerät er in einen uralten Konflikt zwischen Chinas edelsten Kriegern und einer Armee widerlicher grüner Alien-Bestien, die mit ihren Reißmäulern alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Fasziniert von einer so wagemutigen wie schönen Generalin (Tian Jing), lernt das Bogenschützen-Ass aus dem Westen, dass Habgier nicht alles ist, sondern wahrer Reichtum im Kollektiv und im Vertrauen in eine gemeinsame Sache liegt. So beeindruckt die Schlacht an der chinesischen Firewall weniger durch monströse Schauwerte als durch ihr Propaganda-Getöse. Andreas Borcholte

Wang hat bereits enormen Einfluss auf dem amerikanischen Filmmarkt: "The Great Wall" wurde von Legendary East, dem Hong Konger Zweig von Legendary Entertainment ("The Dark Knight", "The Hangover") produziert, das im vergangenen Jahr für 3,5 Milliarden Dollar von Wanda geschluckt wurde. Wanda gebietet unter anderem über ein Imperium von Hotels, Einkaufszentren und Unterhaltungskonzernen und betreibt neben Chinas größter Kinokette auch die AMC- und Carmike-Filmtheater in den USA. Damit ist der chinesische Konzern auch amerikanischer Branchenführer.

Außerdem ist ein Marketing-Deal mit Sony Pictures, das Wanda zu Kapitalbeteiligungen in kommenden Sony-Blockbustern berechtigt, bereits in trockenen Tüchern. Sogar in Hollywoods großen Gala-Shows mischt Wang inzwischen mit: Für eine Milliarde Dollar hat Wanda im November Dick Clark Productions gekauft, die unter anderem die Golden Globes produzieren.

Im Video: Der Trailer zu "The Great Wall"

Video Universal Pictures

Aber dem Schulterschluss zwischen Hollywood und China könnte auch eine neue politische Stimmung in den USA im Weg stehen. Im September pochten 16 Mitglieder des Abgeordnetenhauses darauf, chinesische Investitionen in der amerikanischen Filmindustrie genauer zu überprüfen, und der designierte US-Präsident Donald Trump stellte recht ungeniert einen Handelskrieg mit China in Aussicht. Soeben hat er einen scharfen Chinakritiker zum Vorsitzenden seines Nationalen Handelsrates ernannt. Wanda-Chef Wang Jianlin ließ Trump kürzlich über Chris Dodd, den Vorsitzenden der Motion Picture Association of America (MPAA), die Botschaft zukommen, dass etwaige Bestrebungen, chinesische Investitionen in den USA zu beschränken, die Jobs von 20.000 Amerikanern gefährden könnte.

Unterdessen befürchten Branchenexperten, dass Hollywoods Liebesaffäre mit China auch neue Maßstäbe für den amerikanischen Film setzen könnte. So mahnte die "Los Angeles Times" im Oktober unter der Überschrift "Hollywoods gefährliche Besessenheit mit China", Hollywoods Autoren müssten sich womöglich schon bald den Anforderungen der chinesischen Zensurbehörden beugen, um einem Blockbuster den dortigen Marktauftritt zu ermöglichen.

"Schon jetzt kann kein Film mehr Kassenrekorde brechen, wenn er nicht in China gezeigt wird, und er kann nicht in China gezeigt werden, wenn er nicht von Pekings Zensoren abgenommen wird", schrieb die "Times". Wohl nicht zufällig rette China im Kino mittlerweile die Welt, so die Zeitung mit Verweis auf "2012" und "Der Marsianer". China-kritische Filme dagegen wie "Sieben Jahre in Tibet" oder "Kundun" sehe man schon seit langem nicht mehr.