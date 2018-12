US-Kritiker zu Til Schweigers neuem Film "So lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Narkose"

Das war ganz anders geplant: Schon während der Dreharbeiten zu seiner Altzheimer-Komödie "Honig im Kopf", so Til Schweiger, sei ihm die Idee zu einer US-Version gekommen. Die Eroberung Hollywoods muss jetzt allerdings verschoben werden: "Head Full of Honey" stößt in den USA auf gnadenlose Kritiker und ein desinteressiertes Publikum.

Der Film läuft dort seit dem 30. November, allerdings landesweit in gerade einmal vier Kinos. Dort hat er bisher 10.413 Dollar eingespielt - ein katastrophales Ergebnis. Allerdings weiß auch kaum jemand in den USA von der Existenz des Films, weil das produzierende Warner-Brothers-Studio kaum Werbung dafür machte. Nach der Sichtung schrieb der Kritiker der "Los Angeles Times": "Kein Wunder, dass Warner den Film bis zur letzten Minute vor der Kritik versteckt hat."

imago/ News4HH Til Schweigers neuer Film "Head Full of Honey" ist in den USA gefloppt

Gary Goldstein fährt fort: "Das Resultat ist ein lärmendes, völlig unglaubhaftes, überlanges Wirrwarr, das unter jeder Menge fehlgeleiteter kreativer Entscheidungen leidet." Die Geschichte habe ein Skalpell gebraucht, sei aber mit einem Vorschlaghammer bearbeitet worden.

In anderen renommierten Zeitungen kommt "Head Full of Honey" nicht besser weg. Die New York Times schreibt: ""Betrachtet man die bizarre Handlung und die schrillen Darbietungen der Schauspieler, scheint der Film in einem Gemüsemixer entstanden zu sein."

Und der "Observer" stöhnt gleich in der Überschrift: "Diese Nick-Nolte-Komödie über Alzheimer ist so lustig wie eine Wurzelkanalbehandlung ohne Betäubung" und fährt fort: "Ein Film mit einer Laufzeit von über zwei Stunden darüber, wie lustig Alzheimer ist, verlangt auch vom geduldigsten Zuschauer mehr, als ein fehlgeleiteter Regisseur verlangen darf."

Die Originalversion "Honig im Kopf" war nach seinem Kinostart im Dezember 2014 ein riesiger Hit, über sieben Millionen Zuschauer sahen den Film. Die Neuverfilmung startet hierzulande am 21. März.