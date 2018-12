Schweiger zu US-Flop "Head Full of Honey" "Die Menschen haben geweint, gelacht"

12.350 Dollar - für einen Mainstreamfilm ist das in den USA ein unterirdisches Einspielergebnis. Til Schweigers Dramödie "Head Full of Honey", die US-Variante von "Honig im Kopf", ist dementsprechend nach dem Start am 30. November auch schon wieder aus den US-Kinos verschwunden.

Gegenüber dem Magazin "Bunte" hat sich Schweiger nun erstmals zu seinem Flop geäußert. In einem am morgigen Donnerstag erscheinenden Interview gibt er sich trotzig. Obwohl der Film in den USA ganz offensichtlich sein Publikum nicht erreichte, sagt Schweiger: "Die Menschen haben geweint, gelacht, geklatscht und sind am Ende lange sitzengeblieben." Und: "Die Reaktionen waren mit denen in Deutschland identisch." Hier sahen sieben Millionen Zuschauer die deutsche Version "Honig im Kopf".

ddp images/ INTERTOPICS/ PictureLux In "Head Full of Honey" übernimmt Nich Nolte die Rolle von Dieter Hallervorden aus der deutschen Version

Schweiger bedauert in dem "Bunte"-Interview den Misserfolg: "Leider waren die Zahlen nicht gut genug, um den Verleiher und Produzenten Warner Brothers dazu zu bewegen, den sogenannten Plattform-Start auszuweiten. Die vernichtenden Kritiken haben da nicht geholfen." Die Kritiken zu "Head Full of Honey" waren in der Tat gnadenlos.

Möglicherweise werde der Film mit Nick Nolte und Matt Dillon in den Hauptrollen jetzt an einen Streamingdienst verkauft. Am Deutschlandstart am 21. März wird laut Schweiger festgehalten.