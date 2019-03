"Tito, der Professor und die Aliens" Dieser Film ist ein Juwel für Kinder

Wie kann man mit Toten in Kontakt treten? Für Fidel ganz simpel: Er nutzt ein Foto seiner verstorbenen Frau als Telefonhörer und spricht zu ihr, seine zwei Kinder Anita und Tito sind dabei. So fühlen sie sich alle miteinander verbunden. Für Fidels Bruder, den Professor, ist das nicht so leicht. Seit sechs Jahren sucht der Wissenschaftler über riesige Satelliten und Teleskope in der Wüste Nevadas im Weltall nach der Stimme seiner gestorbenen Frau.

Es sind ernste, schmerzhafte Themen, denen sich die Italienerin Paola Randi in ihrem bezaubernden Film "Tito, der Professor und die Aliens" widmet - und von denen sie spielerisch leicht erzählt, für Kinder und Erwachsene. Sie verbindet die Lebensfreude der klassischen italienischen Komödie mit der Lakonie des amerikanischen Westerns und den Absurditäten des Science-Fiction.

Als Fidel stirbt, machen sich Tito und Anita von Neapel aus auf den Weg nach Nevada zum Professoren-Onkel. Vor allem Anita ist ganz aufgeregt, denn sie ist sicher, in die Glitzerwelt Las Vegas' einzutauchen und Lady Gaga zu treffen. Stattdessen landen die Geschwister im Nirgendwo von Nevada - unweit der Area 51, dem Militärsperrgebiet der US-Army, für die der Professor in einem im Felsen verborgenen Labor arbeitet. Meistens aber liegt er im weißen Schutzanzug und mit Kopfhörern auf einem Sofa unweit seines Wohnwagens.

Spiel mit den Filmformaten

Voller Poesie blickt Randi mit ihrer großartig inszenierten Geschichte in die Sterne, um von den irdischen Dingen zu erzählen, vom Tod, von Trauer, von Familie und Schicksalsgemeinschaften, von Verlust und Zusammenhalt. Und sie spielt dabei mit unzähligen filmischen Möglichkeiten, nutzt die klassische 35mm-Ästhetik, wenn sie den Professor in einer Satellitenschüssel liegend in den Himmel blicken lässt, wechselt das Format, um ganz dicht an ihre Figuren zu gehen, setzt Songs, egal ob von Dean Martin oder der Indie-Band Eels, grandios ein. Doch wie so viele andere Filme seiner Art wird "Tito" es schwer haben, ein großes Publikum zu finden.

"Filme in den Verleih zu bringen, ist kostspielig. Da wird genau abgewogen", sagt Maryanne Redpath. Seit 2008 leitet sie die Kinder- und Jugend-Sektion der Berlinale. Filme wie "Tito" funktionieren auf Festivals mit ihrem Eventcharakter, sie in die Kinos zu bringen, ist aber nicht so leicht. Wenn die Figuren und Geschichten bekannt sind, wie bei Bibi und Tina oder anderen Kinderbuchcharakteren, ist die "Verpackung" schon da. Bei orginären Stoffen aber gibt es noch keine Marke, die einen Film zum Selbstläufer macht.

Begegnungen auf Augenhöhe

Das weiß auch Jakob Kijas. Vor sechs Jahren hat er den Verleih eksystent gegründet, ebenfalls mit dem Ziel, "filmische Perlen" in die Kinos zu bringen. Die kinematografische Qualität war es, die Kijas von "Tito" überzeugt hat - und die Art, wie Randi mit ihren Figuren umgeht: Sie begegnet ihnen auf Augenhöhe. Mit Ernsthaftigkeit erzählt sie von Tito, der von den Erfindungen des Onkels fasziniert ist und hofft, mit ihrer Hilfe mit seinem Vater zu sprechen und von der pubertierenden Anita, die sich erst mit einem jungen GI an einem Flirt übt, dann an einem übergewichtigen Jungen mit Alienmaske und Quad. Auch die Erwachsenen stellt sie mit ihren Nöten einfühlsam dar.

Nun hat "Tito" den Vorteil, dass Thema und Handlungsorte - bei allen Absurditäten - dem deutschen Publikum durchaus vertraut ist. Und, dass der Verleih eksystent in die Synchronisation investiert hat. Das ist nicht immer der Fall. "Supa Modo" ist so ein Beispiel. Im vergangenen Jahr im Kinder- und Jugendprogramm der Berlinale gelaufen, auf vielen Festivals ausgezeichnet, hat der kenianische Film über ein krebskrankes Mädchen lange keinen Verleih gefunden. Nun hat sich der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst erstmals dazu entschlossen, einen Film bundesweit zu verleihen - weil er von "Supa Modo" so überzeugt war: Am 18. April kommt der Film in Deutschland in die Kinos, mit deutschen Untertiteln. Hierzulande eher unüblich und auch ein Grund, warum es ausländische Kinderfilme oft schwer haben.

"Man glaubt in Deutschland, die Kinder mit Untertiteln zu überfordern. Völlig zu Unrecht", ist Berlinale-Sektionsleiterin Redpath überzeugt. Überhaupt würden Kinder und Jugendliche allzu oft unterschätzt. "Die Filme sollen harmlos und brav sein, immer ein Happy End haben, man will den Kindern nicht zu viel zumuten", sagt sie. Das Leben in rosarote Behaglichkeit verpacken. "Produktionsfirmen und auch Verleiher sind oft nicht mutig genug, auch problematische Stoffe zu realisieren", findet auch Joya Thome.

"Tito, der Professor und die Aliens"

Italien 2019

Originaltitel: "Tito e gli alieni"

Regie: Paola Randi

Drehbuch: Paola Randi, Massimo Gaudioso, Laura Lamada

Darsteller: Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, Chiara Stella Riccio, Miguel Herrera

Verleih: Eksystent Distribution

Länge: 92 Minuten

FSK: ab 0 Jahren

Start: 28. März 2019

Vor etwa einem Jahr kam ihr Debüt "Königin von Niendorf" in die Kinos, ein Film über einen Kindersommer in der brandenburgischen Provinz. Er wurde erfolgreich auf zahlreichen Festivals gezeigt, unter anderem nach Frankreich verkauft. "Inzwischen liegt die Zuschauerzahl bei 30.000. Das ist bei einem vor allem durch Crowdfunding finanzierten Film enorm", sagt die Regisseurin. Zum Vergleich: "Jim Knopf & Lukas, der Lokomotivführer" erreichte bundesweit mehr als 1,8 Millionen Zuschauer.

Immerhin: Ein großes Filmstudio ist durch die "Königin von Niendorf" auf Thome aufmerksam geworden. Nun arbeitet sie an der Realverfilmung einer bekannten Kinderbuchfigur. Auf das Drehbuch hat sie da zwar keinen Einfluss, ihre Inszenierung aber kann sie einbringen. So kommt das Arthouse dann manchmal doch in kleinen Dosen zum Mainstream-Publikum.