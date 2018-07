Tom Cruise Neue "Mission Impossible" legt besten US-Start der Reihe hin

Glaubt man dem Marketing, war der neue Teil des "Mission Impossible"-Franchise der aufreibendste für Hauptdarsteller Tom Cruise. Als der 56-Jährige für einen Stunt vom Dach sprang, soll er sich einen Knöchel gebrochen haben. Aber die Schmerzen bei den Dreharbeiten haben sich für den Schauspieler offenbar gelohnt: "Fallout", so der Episodentitel, ist auf Platz eins der US-Kinocharts eingestiegen.

Wie unter anderem das Branchenmagazin "Hollywood Reporter" berichtet, spielte der Film am ersten Wochenende in den USA und Kanada 61,5 Millionen US-Dollar ein (52,7 Millionen Euro). Damit ist "Fallout" auch der erfolgreichste Film der "Mission Impossible"-Reihe überhaupt - und die zweit-einträglichste Produktion in der Karriere von Cruise. Nur das Science-Fiction-Epos "Krieg der Welten", so berichtet der "Hollywood Reporter", spielte im Jahr 2005 mit 64,5 Millionen US-Dollar (55, 21 Millionen Euro) mehr ein.

In Deutschland startet der Spionage-Thriller um den Agenten Ethan Hunt erst an diesem Donnerstag.