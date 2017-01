Deutscher Film "Toni Erdmann" für Oscar nominiert

Mit vielen Preisen ist die deutsche Tragikomödie "Toni Erdmann" bereits bedacht worden, darunter der Europäische und der Bayerische Filmpreis. Jetzt könnten höchste Hollywood-Ehren hinzukommen: Der Film von Regisseurin Maren Ade ist für einen Oscar als "Bester fremdsprachiger Film" nominiert. Die Preise werden am 26. Februar verliehen.

Das ist die einzige Nominierung für "Toni Erdmann", sowohl in der Kategorie Regie als auch Drehbuch erhielt Maren Ade keine Nominierung. Der letzte deutsche Film, der in dieser Kategorie nominiert wurde, war "Das weiße Band" vom österreichischen Regisseur Michael Haneke im Jahr 2010. Der letzte deutsche Gewinner war Florian Henckel von Donnersmarck 2007 mit seinem Film "Das Leben der Anderen" die Trophäe nach Deutschland.

Video KOMPLIZENFILM / NFP

Wie die US-Filmakademie in Los Angeles bekannt gab, konkurriert die Tragikomödie "Toni Erdmann" mit "Land of Mine" aus Dänemark, dem schwedischen Film "A Man Called Ove", "Tanna" aus Australien und dem iranische Film "The Salesman".

Die Chancen auf die meisten Oscar-Trophäen bei der Verleihung der weltweit wichtigsten Filmpreise in Los Angeles hat "La La Land" mit Emma Stone und Ryan Gosling. Das Hollywood-Musical hat insgesamt 14 Nominierungen vorzuweisen. Ebenfalls vorne mit dabei ist das Drama "Moonlight", das in acht Kategorien eine Chance hat. Darunter die Preise für den besten Film und den besten Regisseur.

In der Kategorie "Bester Film" können neben "La La Land" und "Moonlight" auch der Science-Fiction-Film "Arrival" auf einen Preis hoffen. Ebenso ''Fences" mit Denzel Washington und Viola Davis, das Kriegsdrama ''Hacksaw Ridge" von Mel Gibson, "Hell or High Water", ''Hidden Figures", "Lion" und "Manchester by the Sea".

Für Mel Gibson bedeutet die Nominierung ein Comeback. Vor zehn Jahren lieferte er mit "Apocalypto" seine letzte Regiearbeit ab. In den folgenden Jahren wurde er wegen einiger rassistischen und antisemitischen Ausbrüche zu einer unerwünschten Person in Hollywood.

Auch gab es eine Premiere: Für "Manchester by the Sea" ist zum ersten Mal ein Streaming-Dienst für einen Oscar nominiert. Amazon hat den Film produziert.