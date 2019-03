Trailer zu "Once Upon A Time In Hollywood" Typisch Tarantino

Seit Monaten schon ist der neue Film von Quentin Tarantino ein Quell von Gerüchten und Debatten: Worum wird es eigentlich gehen? Was haben die Morde des Charles Manson und seines Clans mit der Story zu tun? Und welches Hollywood-Schwergewicht spielt eigentlich nicht mit in diesem Film?

Die meisten dieser Fragen bleiben offen, auch nachdem heute der erste Trailer zu "Once Upon A Time In Hollywood" online ging. Klar ist eigentlich nur: Das alles sieht nach Tarantino aus, und es klingt mit seinem Retro-Soundtrack auch erwartbar nach ihm. Frisch oder überraschend wirkt der rund eineinhalb-minütige Zusammenschnitt jedenfalls nicht.

Die Manson-Morde tauchen im Trailer nicht auf, Margot Robie ist nur kurz in ihrer Rolle als Sharon Tate zu sehen, eines von Mansons Opfern. Besonders abgründig ist das Ganze nicht, im Gegenteil: Es überwiegen Tarantino-typische Gags und ironische Wortwechsel. Im Mittelpunkt stehen der (fiktive) TV-Darsteller Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt), die versuchen, sich in Hollywood einen Namen zu machen. Offenbar sind die beiden im Film Nachbarn von Sharon Tate.

Tarantino hat über seinen Film, zu dem er wie immer auch selbst das Drehbuch schrieb, gesagt, er wolle von einem Hollywood erzählen, das es nicht mehr gebe. Die Geschichte spielt im Jahr 1969, Tarantino war damals sieben Jahre alt und lebte selbst in Los Angeles County.

Zur langen Besetzungsliste gehören Al Pacino, Bruce Dern, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, James Marsden, Lena Dunham und Luke Perry in seiner letzten Rolle. "Once Upon A Time In Hollywood" soll laut Meldungen seine Premiere beim Cannes-Filmfestival im Mai feiern, aber die Seite Indiewire.com berichtet, es gebe keine feste Vereinbarung, weil Tarantino noch im Schneideraum sitze und an seinem Film arbeite.

In den USA wird "Once Upon A Time" am 26. Juli starten, in Deutschland kurz darauf am 15. August. Es könnte Tarantinos vorletzter Film werden: Er hat angekündigt, sich nach seiner zehnten Arbeit zur Ruhe zu setzen.