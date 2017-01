Berlinale 2017 "Trainspotting"-Fortsetzung im Wettbewerb

Mit der Fortsetzung von "Trainspotting" hat die Berlinale ihr Wettbewerbsprogramm ergänzt. Der neue Film von Danny Boyle, in dem Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller und Ewen Bremner ihre alten Rollen wieder aufnehmen werden, wird allerdings außer Konkurrenz gezeigt. Das heißt, er wird nicht um die Goldenen und Silbernen Bären konkurrieren. Noch während der Berlinale, die in diesem Jahr vom 9. bis zum 19. Februar stattfinden wird, wird "T2: Trainspotting" außerdem in die Kinos kommen: Deutschlandstart ist am 16. Februar.

Außer Konkurrenz werden auch die neuen Filme von Álex de la Iglesia ("El Bar"), Gurinder Chadha ("Viceroy's House) und James Mangold, der den neuesten Teil der Superhelden-Serie "Wolverine" mit Hugh Jackman präsentieren wird, im Wettbewerb laufen. Doch es gibt auch Filme, die ins Rennen um die Bären gehen werden: Der koreanische Komödienspezialist Hong Sang-soo, dessen "Right Now, Wrong Then" vor Kurzem erst in den deutschen Kinos zu sehen war, ist mit "Bamui haebyun-eoseo honja" ("On the Beach at Night Alone") vertreten.

Der Japaner Hiroyuki Tanaka, der unter dem Pseudonym SABU Filme macht, zeigt "Mr. Long". Marcelo Gomes präsentiert "Joaquim". Aus Deutschland sind Volker Schlöndorff mit seiner Max-Frisch-Adaption "Return to Montauk" und Thomas Arslan mit "Helle Nächte" dabei. Mit "Wilde Maus" wird zudem das Regiedebüt von Josef Hader im Wettbewerb zu sehen sein.

Das komplette Programm sowie die Namen der Jurymitglieder, die unter dem Vorsitz von Paul Verhoeven über die Vergabe der Goldenen und Silbernen Bären entscheiden werden, werden am 31. Januar bekannt gegeben.

Die Wettbewerbsfilmen im Überblick:

- "A teströl és a lélekröl" ("On Body and Soul"), Ungarn. Von Ildiko Enyedi, mit Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

- "Ana, mon Amour", Rumänien / Deutschland / Frankreich. Von Calin Peter Netzer, mit Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tnase, Adrian Titieni, Vlad Ivanov

- "Bamui haebyun-eoseo honja ("On the Beach at Night Alone"), Republik Korea. Von Hong Sangsoo , it Kim Minhee, Seo Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon Sungkeun, Kwon Haehyo, Song Seonmi, Ahn Jaehong, Park Yeaju

- "Beuys", Dokumentarfilm, Deutschland. Von Andres Veiel

- "Colo", Portugal / Frankreich. Von Teresa Villaverde, mit João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges, Beatriz Batarda, Clara Jost

- "The Dinner", USA. Von Oren Moverman, mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny

- "Django", Frankreich. Von Etienne Comar, mit Reda Kateb, Cécile de France, Ulrich Brandhoff, Maximilien Poullein (Eröffnungsfilm)

- "El Bar", Spanien. Von Álex de la Iglesia, mit Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Terele Pávez, Secun de la Rosa, Alejandro Awada, Joaquín Climent, Jaime Ordóñez (Außer Konkurrenz)

- "Félicité", Frankreich / Senegal / Belgien / Deutschland / Libanon. Von Alain Gomis, mit Véro Tshanda Beya, Gaetan Claudia, Papi Mpaka

- "Helle Nächte", Deutschland / Norwegen Von Thomas Arslan, mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger, Hanna Karlberg

- "Joaquim", Brasilien / Portugal. Von Marcelo Gomes, mit Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Welket Bungué, Karay Rya Pua

- "Logan - The Wolverine", USA. Von James Mangold, mit Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Doris Morgado, Sienna Novikov, Elizabeth Rodriguez (Außer Konkurrenz)

- "Mr. Long", Japan / Deutschland / Hongkong, China / Taiwan Von Sabu, mit Chen Chang, Sho Aoyagi, Yiti Yao, Junyin Bai

- "The Party", Großbritannien. Von Sally Potter, mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

- "Pokot" (Spoor), Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik. Von Agnieszka Holland, mit Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Giersza, Patricia Volny, Borys Szyc

- "Return to Montauk", Deutschland / Frankreich / Irland. Von Volker Schlöndorff, mit Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Niels Arestrup

- "Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope), Finnland. Von Aki Kaurismäki, mit Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji

- "Una Mujer Fantástica", Chile / Deutschland / USA / Spanien. Von Sebastián Lelio, mit Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera

- "Viceroy's House", Indien / Großbritannien. Von Gurinder Chadha, mit Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi (Außer Konkurrenz)

- "Wilde Maus", Österreich. Von Josef Hader Mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Jörg Hartmann, Denis Moschitto