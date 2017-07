Kinospektakel "Valerian" Wenn man leise "Wow" sagt

Manchmal dauert es etwas länger, bis sich Lebensträume erfüllen lassen. Ende der Sechziger, als Luc Besson ein kleiner Junge war, träumte er sich in Phantasiewelten hinein. Eine entscheidende Hilfe dabei waren die "Valerian et Laureline"-Comics von Jean-Claude Mézières und Pierre Christin.

Die gezeichneten Abenteuer der beiden Raum- und Zeit-Agenten, auf Deutsch als "Valerian und Veronique" veröffentlicht, boten Action, aufregende Aliens, atemberaubende extraterrestrische Kulturen und Welten - und ein bisschen unschuldige Erotik: Die freche Laureline, sagte Besson einmal, war seine erste große Liebe. Es fällt nicht schwer, diese Blaupause der weiblichen Heroine in seinen späteren Filmen wiederzuerkennen, von Leeloo im "fünften Element" über "Joan of Arc" bis zu "Lucy".

Auch andere Pioniere des Blockbuster- und Überwältigungskinos wurden von den sagenhaften Bildern und Storys des europäischen Science-Fiction-Klassikers inspiriert: Viele Motive von "Star Wars"finden sich bereits in den französischen Comic-Bänden. Schon einmal wollte Besson diese Bilderwucht verfilmen und arbeitete damals sogar mit Jean-Claude Mézières zusammen an der Umsetzung. Das Ergebnis war 1997 "Das fünfte Element" - eine visionäres Science-Fiction-Konfettibombe, die in den USA erst floppte, bevor sie zum einflussreichen Kult-Klassiker wurde.

Wiederum 20 Jahre später bringt Besson nun endlich "Valerian" auf die große Leinwand. Mit rund 180 Millionen Dollar Budget ist es der teuerste europäische Film aller Zeiten und die größte Produktion, die Bessons eigenes Kino-Imperium EuropaCorp ("Taxi", "Taken") jemals gestemmt hat. Auch wenn der heute 58-jährige Regisseur und Film-Mogul es nicht zugeben würde: "Valerian" ist der ehrgeizige - und riskante - Versuch, der Dominanz US-amerikanischer Comicverfilmungen eine visuelle und erzählerische Alternative entgegen zu setzen. Ob es sich finanziell für Besson auszahlt, wird abzuwarten sein, künstlerisch ist sein in sieben Jahren Arbeit realisiertes Herzensprojekt in jedem Fall ein Triumph.

Woran man das merkt? Daran, dass man beim Betrachten einzelner Szenen und Bilder leise "Wow" sagt. Besson weiß, wie er seine Zuschauer, in seinen Bann schlagen kann. Gleich zu Beginn seines knapp 140 Minuten langen Films setzt er ein Statement über den Stand moderner CGI- und Motion-Capture-Technik: Der Film beginnt auf einem fremden Planeten in der Strand-Idylle des indigenen Pearl-Volkes.

Siebzigerjahre-Helden im Tinder-Zeitalter

James Camerons 3-D-Pioniertat "Avatar" habe ihm den entscheidenden Impuls gegeben, eine "Valerian"-Verfilmung zu versuchen, sagte Besson einmal, nun lassen seine langgliedrigen, anmutig wirkenden Computerwesen jedes Na'vi-Geschöpf, nun ja, alt aussehen. Die friedliche Welt der Pearls wird grausam zerstört, als brennende Raumschiffe über ihr abstürzen. Warum, das wird zum roten Faden für eine episodische Handlung, die erst einmal einen Sprung in die Zukunft macht, ins 28. Jahrhundert.

Hier treffen wir den Raum-Zeitagenten Valerian (Dane DeHaan) und seine junge Assistentin Laureline (Cara Delevigne). Er ist Major, sie nur Sergeant, aber schnell ist klar, wer in dieser Beziehung die Hoheit hat. Als der smarte Schwerenöter Valerian ihr hochromantisch einen Heiratsantrag macht, kriegt er eine mit Selbstbewusstsein gesalzene Abfuhr: Zunächst müsse er seine umfangreiche "Playlist" vergangener Eroberungen löschen und sie, Laureline, sozusagen auf Dauerrotation setzen. So katapultiert Besson seine Siebzigerjahre-Figuren clever ins Smartphone-, Tinder- und Streaming-Zeitalter. Eine Action-Sequenz führt die beiden dann als dynamisches Duo ein: Im "Big Market", einem komplett in der virtuellen Welt existierenden Mega-Basar auf hunderten Ebenen, der in Wahrheit ein ödes Stück Wüstenplanet ist, muss Valerian ein außerirdisches Artefakt aus den Fängen eines Hehlers befreien.

"Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" Frankreich 2017

Originaltitel: "Valerian and the City of a Thousand Planets"

Regie: Luc Besson

Drehbuch: Luc Besson

Darsteller: Cara Delevigne, Dane DeHaan, Clive Owen, Herbie Hancock, Rihanna, Ethan Hawke

Produktion: EuropaCorp, Fundamental Films, River Road Entertainment, Gulf Film, Universum Film

Verleih: Universum

Länge: 137 Minuten

FSK: ab 12

Start: 20. Juli 2017

Es ist ein sogenannter Mül Converter, ein possierliches kleines Lebewesen, das Wertgegenstände jeder Art hundertfach reproduziert, wenn man sie ihm zum Schlucken gibt. Eine Gold scheißende Rüsselkröte, die im Original "Transmuteur Grognon de Bluxte" heißt und, anders als hier, ständig miese Laune hat. Aber es gibt auch keinen Grund zum Nörgeln: Wie Besson hier exotischste Umgebungen und Kreaturen der Beiläufigkeit seines rasanten Plots unterordnet und seinen Helden mittels einer Apparatur zwischen Virtual-Reality und realer Handlung hin- und herspringen lässt, ist so virtuos wie großspurig. Es sind Bilder, die im Kino so noch nicht zu sehen waren.

Am liebsten gleich nochmal!

Dabei wartet zu diesem Zeitpunkt noch größere visuelle Herausforderungen. Besson basiert seinen Film auf mehreren Comics der Vorlage, der Hauptteil der Handlung stammt aus "Botschafter der Schatten", dessen Schauplatz das riesige Raumstationen-Konglomerat "Alpha" ist - ein Zusammenschluss diversester Stämme und Kulturen zu einer Art United Nations im All. Dorthin werden Valerian und Laureline beordert, um ihrem Chef, Commander Arün Filitt (Clive Owen) bei einer schwierigen diplomatischen Mission zu assistieren. Schnell stellt sich heraus: Der Commander verbirgt ein dunkles Geheimnis, dem in den Ebenen und Welten dieser "Central City" auf den Grund gegangen werden muss. Und nebenbei müssen sich Valerian und Laureline in all diesem Durcheinander auch noch wiederfinden.

Dane DeHaan ("Life", "A Cure for Wellness"), ein guter Schauspieler, hat hier als Han-Solo-Pendant Valerian nicht viel zu gewinnen. Schon der Filmtitel führt in die Irre: Nicht er, sondern Laureline ist der eigentliche Star. Das britische Model Cara Delevigne, das bereits in "Suicide Squad"aufmerken ließ, erweist sich als perfekte Wahl für die Rolle, einer tollkühnen und sarkastischen, aber auch sanftmütigen Heldin, die im Zweifel den empathischen, unorthodoxen Weg wählt und ihrem weitaus simpler gestrickten Lover am Ende eine Lektion in Liebe und Humanismus erteilt. Besson inszeniert sie mit der tiefen Verehrung und Hingabe, die er seinen starken Frauenfiguren schon immer angedeihen ließ.

Ob die Story von "Valerian" hingegen interessant genug ist, darüber lässt sich streiten. Im Vordergrund steht für Besson einmal mehr die visuelle Überwältigung. Man soll sich mitreißen lassen von all den Phantasiewesen, den avantgardistischen Kostümen von Designer Olivier Bériot, von telepathisch begabten Riesenquallen, die sich Laureline über den Kopf stülpen muss, um unter Wasser mit Walwesen zu kommunizieren; von einer Formwandlerin namens Bubble (R&B-Sängerin Rihanna), die Valerian erst als Pole-Dancer becirct und ihn dann die Gestalt einer primitiven Alien-Wuchtbrumme annehmen lässt.

Das alles folgt in so verschwenderischer Opulenz und Geschwindigkeit aufeinander, dass man "Valerian" gleich ein zweites Mal sehen möchte, um zu wissen, was man beim ersten Mal alles nicht mitgekriegt hat. Und auch Luc Besson kann sich seinen alten Traum jetzt immer und immer wieder ansehen.