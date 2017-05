Französische Komödie "Victoria" Vicky und die schwachen Männer

Die Heldin dieses Films lebt, bei allem feministischen Respekt, nach dem Charmekonzept: ein Trampel zum Verlieben. Victoria (Virginie Efira) arbeitet als Anwältin, hat zwei wohlstandsverwahrloste kleine Töchter zu Hause und stiefelt in stets zu kurzen Röcken eher burschikos als elegant durch die Welt. Sie spricht in den unpassendsten Momenten ihre Gedanken aus, palavert mit Dichtern, Richtern und feinsinnigen Drogendealern und lässt sich zuverlässig mit den falschen Männern ein. Nebenbei schluckt sie Tabletten und raucht und flucht wie eine Bierkutscherin.

Die Regisseurin Justine Triet ist Jahrgang 1978 und gilt in Frankreich als größere Regiebegabung. Vor ein paar Jahren gelang ihr in der Heimat mit der Medien- und Familienkomödie "La Bataille de Solferino", die am Tag einer französischen Präsidentenwahl spielt, ein in Deutschland weitgehend ignorierter Hit. Auch Triets zweiter langer Spielfilm "Victoria" war in Frankreich ein Erfolg. Beim Filmfestival in Cannes eröffnete er vergangenes Jahr die traditionsreiche Nebenreihe "Semaine de la critique", in Deutschland kommt er jetzt unter dem Gruseltitel "Victoria - Männer & andere Missgeschicke" in die Kinos.

Vermutlich will der deutsche Verleih damit krumm auf Woody Allens "Verbrechen und andere Kleinigkeiten" verweisen - und tatsächlich spielt die komische und sehr anrührende belgische Schauspielerin Virginie Efira ("Elle") hier eine Figur, die eine Woody-Allen-Enkelin sein könnte, nebenbei allerdings auch eine französische Cousine von Bridget Jones.

Triets Film ist ein cleveres, wenn auch nicht allzu subtiles Spiel mit den Erzählformeln der romantischen Komödie. Ihre Heldin sagt von sich selbst, sie sei "von Vollidioten umgeben", stolpert durch eine Lebenskrise und trifft dabei, natürlich ohne es sofort zu begreifen, genau jenen Menschen, der möglicherweise ihre Rettung bringt. Die Komik des Films entsteht aus den lustigen Inkonsequenzen des Alltags, die hier fröhlich ausgebreitet werden.

So konsultiert Victoria, um ihr Leben in den Griff zu kriegen, regelmäßig einen Psychotherapeuten, aber auch eine afrikanischstämmige Wahrsagerin. Mit ihren Kindern kann sie bei aller Liebe kaum etwas anfangen. Und wenn sie sich einen Kerl zum Vögeln in ihr Schlafzimmer bestellt, während nebenan ein Babysitter ihre Töchter bespaßt, dann findet sie kein Vergnügen am Sex, aber Lebensweisheiten der Sorte: "Wir wünschen uns doch alle einen Notausgang - irgendwie."

"Victoria - Männer & andere Missgeschicke"

Frankreich 2016

Regie: Justine Triet

Drehbuch: Justine Triet, Thomas Lévy-Lasne

Darsteller: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, Laure Calamy, Alice Daquet, Julie Moulier, Elsa Wolliaston

Produktion: Ecce Films

Verleih: Alamode Film

Länge: 96 Minuten

FSK: 12 Jahre

Start: 4. Mai 2017

In existenzielle Not gerät die Heldin von "Victoria", weil sie Beruf und Privatleben vermengt. Einer ihrer Freunde (Melvil Poupaud) führt bei einer Party mit seiner Geliebten einen grotesken Balztanz auf und wird dann von ebendieser Geliebten beschuldigt, ihr unmittelbar danach ein Messer in den Bauch gestoßen zu haben. Victoria übernimmt die Verteidigung des Mannes und wird bald vor die Anwaltskammer zitiert, weil sie angeblich gegen die juristische Berufsethik verstoßen hat.

Besonders übel setzt der Heldin ihr Ex-Gatte zu - der Kerl (Laurent Poitrenaux) ist ein Waschlappen, hält sich für einen Schriftsteller und berichtet in einem ziemlich erfolgreichen Blog gehässig über die Fälle und Affären seiner Ex-Frau.

Die Schwäche dieser Geschlechterkampf-Komödie ist Triets Begeisterung für absurde Wendungen. Die Idee, dass hier mehrere Tiere als Zeugen vor Gericht auftreten dürfen (genau gesagt: ein Hund und ein Schimpanse), wurde in einer sehr französischen Humorhölle geboren. Die Stärke des Films ist sein ziemlich demoliertes und möglicherweise gar nicht unrealistisches Frauenbild. Virginie Efira spielt eine gründlich überforderte Karrierefrau, eine liebende Rabenmutter, eine Akademikerin mit irrationalen Neigungen, die unter großen Strapazen lernt, mit ihrer Einsamkeit und ihren Widersprüchen zurechtzukommen.

Und weil Efira eine hinreißende Schauspielerin ist, die sich der Idiotie um sie herum tapfer entgegenstellt, ist es trotz des affigen Klamauks ein großes Vergnügen, ihr bei diesem Kampf zuzusehen.

