Kinostar Vincent Cassel "Dann wirst du zum Kassengift. Tödlich"

Zur Person Vincent Cassel, geboren 1966 in Paris, ist einer der bekanntesten französischen Schauspieler weltweit. 1995 erlebte er mit "La Haine - Hass" seinen Durchbruch. Seitdem spielte er sowohl in kontroversen Arthouse-Filmen wie "Irreversibel" als auch gefälligem Action-Kino wie "Jason Bourne". Gemein ist den Filmen immer die Intensität, die Cassels entfesseltes Spiel mit sich bringt. Ab dem 2. November ist er in dem Künstlerdrama "Gauguin" zu sehen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Cassel, der Maler Paul Gauguin sagte einst über sich: "Ich bin ein großer Künstler - und ich weiß es!" Können Sie sich als Schauspieler mit diesem Satz identifizieren?

Cassel: Nein, nicht wirklich - zumindest was meine Person betrifft. So denke ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Schauspieler wirklich immer wahre Künstler sind. Die meiste Zeit sind wir doch nichts weiter als Entertainer. Es gibt nur relativ wenige Filme oder Szenen, die künstlerisch sehr anspruchsvoll sind. Ein Künstler hält Emotionen, Gefühle fest und zwar so, dass der Betrachter sie auch spüren kann. Ab und an gelingt das, in Werken von Fellini, Buñuel oder Scorsese etwa. Das sind dann Filme, von denen ich etwas lernen kann. Die meisten Machwerke der Filmindustrie handeln von Superhelden, sind Comedys und derartiger Bullshit - aber das ist schon okay.

SPIEGEL ONLINE: Sie bedienen selbst ein breites Spektrum zwischen Hollywoodfilmen und Arthouse-Kino, von "Hass - La Haine" über "Die purpurnen Flüsse", "Ocean's 12", "Black Swan" bis zu "Der Vater meiner besten Freundin". Legen Sie viel Wert auf diese Bandbreite?

Cassel: Ja, das ist mir wichtig! Immer für denselben Typus engagiert zu werden? Non, merci! Abwechslung ist mir wichtig für meine Karriere, ich verbringe schließlich die meiste Zeit mit meinem Beruf. Und, ganz ehrlich, auch ich muss meine Rechnungen bezahlen. Wenn man immer nur künstlerisch hochanspruchsvolle Filme dreht, die an der Kinokasse aber nicht genug Geld einspielen, rufen dich die Produzenten bald nicht mehr an. Dann wirst du zum Kassengift. Tödlich.

SPIEGEL ONLINE: Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Rollen aus?

Cassel: Am wichtigsten ist für mich, wer der Regisseur ist. Denn wenn das Drehbuch nicht brillant ist, aber der Regisseur, kann dennoch ein guter Film dabei rauskommen. Ist das Drehbuch sehr gut, aber der Regisseur nicht, wird es sicher kein guter Film! Mir kommt es auf die Vision der Regisseurs an. Ich muss fühlen können, ob er das Talent, die Mittel und die Entschlossenheit dazu hat, eine spannende Story zu erzählen. Nur dann ist es wert, eine Rolle anzunehmen und eine gewisse Zeit seines Lebens dafür zu opfern. Außerdem ist mir natürlich wichtig, was für eine Figur ich spielen soll. Erst an dritter Stelle steht für mich das Geld!

SPIEGEL ONLINE: Was hat Sie an der historischen Figur Paul Gauguin gereizt?

Cassel: Gauguin war ein besessener Künstler, der sogar seine Familie in Frankreich zurückließ, um in Tahiti ein neues Leben anzufangen, weil er in seiner Heimat nicht die erhoffte Anerkennung bekam und sich unverstanden fühlte. Auf Tahiti kämpfte er dann mit Einsamkeit, Hunger und Krankheit. Während Erkundungstouren über die Insel traf er eine junge Eingeborene, Tehura, die Modell seiner bekanntesten Gemälde wurde. Als freier Mann in der Wildnis, fernab von Politik und Regeln einer zivilisierten Welt, entwickelte er einen neuen Stil des Malens.

SPIEGEL ONLINE: Gauguin schien unbeirrbar in seiner Sache.

Cassel: Das hat mir imponiert! Ich bewundere seinen unglaublichen Mut und diesen absoluten Glauben an sich selbst - trotz aller Widrigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte. Das ist wahre Stärke, bei aller Egozentrik, die ihm auch zu eigen war. Für mich als zweifachen Vater ist schwer zu verstehen, wie er seine fünf Kinder verlassen konnte. Aber Gauguin war auf einer Mission, die er rigoros verfolgte. Für ihn war es eine Frage des eigenen Überlebens. In Frankreich wäre er eingegangen.

SPIEGEL ONLINE: Die Liebe zu Tehura endet allerdings auch nicht glücklich.

Cassel: Ja, irgendwann muss er sich von ihr trennen. Er fühlt sich nicht im Stande, sie zu halten, ihm fehlt die Kraft, ihr das zu geben, nach dem sie sich sehnt. Sich das einzugestehen, finde ich ziemlich männlich.

SPIEGEL ONLINE: Gauguin musste sich in Tahiti durchkämpfen, ging bis an die Grenzen der körperlichen Erschöpfung. Die Dreharbeiten müssen Ihnen einiges abverlangt haben

Cassel: Es machte mir nichts aus, dass es auf der Insel kaum Komfort gab. Wir Schauspieler hatten keine Trailer, in die wir uns in Pausen zurückziehen und relaxen konnten. Na und? Ich habe in einer Hängematte geschlafen und fand das cool. Wir haben dort sehr einfach gelebt, zu Essen gab's frischen Fisch und viele Früchte, dazu Wasser und kaum Alkohol. Schöner Nebeneffekt: Ich habe während der Dreharbeiten sechs Kilo abgespeckt. Jetzt wiege ich 74 Kilo und fühle mich fitter denn je.

SPIEGEL ONLINE: Wie gingen Sie an Ihre Rolle ran? Mussten Sie sich speziell vorbereiten?

Cassel: Ich habe in Paris mit einigen Malern gesprochen, mir Maltechniken beibringen lassen und mir erklären lassen, inwiefern Gauguin die Malerei damals revolutioniert hat. Ich habe Briefe von Gauguin gelesen, und ich war natürlich auch in Museen wie dem Musee d'Orsay und habe mir dort seine Werke in natura angesehen. Zur Vorbereitung habe ich sogar jede Menge Bilder gemalt - ich dachte, ich würde auch nach Drehende damit weitermachen. Aber ich habe jetzt nicht mehr den Drang dazu.

SPIEGEL ONLINE: Was ist aus Ihren Bildern geworden?

Cassel: Die meisten habe ich verschenkt. Wer sie sehen möchte, kann gern meinen Instagram-Account anklicken. Dort habe ich sie verewigt, bevor ich sie weggegeben habe (lacht).

Gauguin sortie ce mercredi 20 septembre #acteurstudieux #prepa @gauguin #lefilm #maururutahiti Ein Beitrag geteilt von Vincent Cassel (@vincentcassel) am 17. Sep 2017 um 3:31 Uhr

SPIEGEL ONLINE: Muss man selbst leiden, um einen Leidenden überzeugend darstellen zu können?

Cassel: Ich nicht! Aber ich bin sicher, manche Schauspieler leiden für ihre Rolle, um möglichst glaubwürdig zu sein. So etwas ist mir völlig fremd. Ich möchte Spaß haben an meinem Beruf. Zu 90 Prozent kann man jede Rolle einfach so spielen, vorausgesetzt man besitzt entsprechendes schauspielerisches Talent. Ich kann sehr gut vor der Kamera weinen, ohne mich selbst todtraurig zu fühlen. Deshalb nennt man das ja Schauspielerei! Ich behaupte sogar, wenn man echten Spaß an einer Rolle hat, spielt man sie besser.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind in Paris geboren und aufgewachsen im Stadtteil Montmatre. Ihr Vater Jean-Pierre Cassel war ein bekannter Schauspieler, ihre Mutter Sabine Journalistin. Stimmt es, dass Ihre Eltern mit Ihrem Wunsch, Schauspieler zu werden, nicht einverstanden waren?

Cassel: Nicht wirklich. Die Unsicherheit, besonders die finanzielle, die dieser Beruf mit sich bringt, hat sie besorgt. Sie können ein wunderbarer Schauspieler sein, aber trotzdem nie Rollen bekommen. Mein Vater hat mich zunächst weder unterstützt noch davon abgehalten. Für mich war die Schauspielerei die einzige Option. Ich wollte das um jeden Preis. Als er das schließlich merkte, half er mir. So kam ich ans Actor's Institute in New York.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Schulzeit verbrachten Sie zuvor auf verschiedenen Internaten in ganz Frankreich ...

Cassel: ...und das war scheiße! Es waren einige Internate, in Südfrankreich, in der Normandie, eines so beschissen wie das andere. Ich bin da oft ausgerissen, habe Mist gebaut und deshalb immer wieder geflogen. Ich habe rebelliert, weil ich einfach nicht glücklich war. Ich musste sehr früh von zu Hause weg, mit 14, als sich meine Eltern scheiden ließen. Das ist alles andere als einfach. Aber meine Eltern hielten das Internat wohl für die beste Lösung. Sie täuschten sich gewaltig.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Ihren Eltern diese Entscheidung übelgenommen!

Cassel: Na klar! Ich wäre viel lieber zu Hause in Paris geblieben, bei meinen Freunden, und auf eine normale Schule gegangen. Aber meine Eltern hatten nach der Trennung von Berufswegen einfach keine Zeit für mich. Diese negative Erfahrung hat mich härter werden lassen und irgendwie auch unabhängiger gemacht.

SPIEGEL ONLINE: Mit 17 kehrten Sie dann nach Paris zurück

Cassel: Und bin direkt zur Zirkusschule. Dort habe ich viel gelernt, was mir später als Schauspieler geholfen hat. Tanzen, Zaubern, Reiten, Voltigieren. Es war die perfekte Vorbereitung.

SPIEGEL ONLINE: Trotz Ihrer Rollenvielfalt spielen Sie immer wieder harte Typen und "bad guys". Wie kommt's?

Cassel: Es macht mir einfach großen Spaß, solche Figuren zu spielen, besonders wenn ich es schaffe, dass der Zuschauer eine gewisse Empathie für sie empfindet. In Hollywood, wo gern kategorisiert wird, werden diese Typen "villains", Schurken genannt - in jedem Film muss es einen geben. In meinen Augen sind das aber gar keine reine Schurken, sondern schwierige Typen mit komplexem Charakter. Vinz, meine Rolle in "Hass - La Haine" ist kein Gangster, er ist einfach ein verunsichertes Kind, und Thomas Leroy, der vermeintlich fiese Choreograph in "Black Swan", ist ein Mann, der bedingungslos für seine Kunst lebt, ein "heavy professional", den man verstehen muss. Mein Job ist es, diese Figuren zu ergründen.

SPIEGEL ONLINE: Wie schafft ein Regisseur, das Beste aus Ihnen rauszuholen?

Cassel: Es kommt auf seinen Blick an, wie er mich ansieht, was er in mir sieht. Er muss jedes kleine Detail bemerken, jede Regung spüren, aufmerksam sein. Wenn ich das fühle, kann ich nichts falsch machen. Große Regisseure wie David Cronenberg oder Jacques Audiard reden am Set nicht viel, aber sie sehen alles. Vielen Regisseuren fallen Fehler erst beim Schnitt auf, ein guter bemerkt sie gleich beim Dreh. Manche Regisseure sind einfach nur Macher. Man gibt ihnen ein Skript, und sie drehen den Film routiniert ab. Sie mögen vielleicht sogar mit echter Leidenschaft zu Werke gehen, aber vielen fehlt einfach das Talent für das Besondere, die Vision, der individuelle Stil. Und Stil bleibt nun mal das einzige, was man weder lernen noch kaufen kann.

"Gauguin" kommt am 2. November in Deutschland in die Kinos.