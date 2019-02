Schon einen Tag vor der Oscar-Gala gab es Gewinner: Am Samstag hat der mexikanische Film "Roma" bei der Verleihung der Independent Spirit Awards den Preis in der Kategorie "Bester Internationaler Film" gewonnen.

Die Netflix-Produktion "Roma" von Regisseur Alfonso Cuarón ist neben dem deutschen Beitrag "Werk ohne Autor" und "Cold War" aus Polen auch im Rennen um den Academy Award für den "Besten Fremdsprachigen Film".

Oscar-Anwärterin Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") holte den Spirit Award als beste Hauptdarstellerin. Die Nebenrollen-Preise gingen an Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?") und Regina King für "If Beale Street Could Talk". Beide sind auch für Oscars nominiert.

Der große Gewinner? "If Beale Street Could Talk"

Die Romanverfilmung "If Beale Street Could Talk" war der große Gewinner - mit insgesamt drei Trophäen: für King, für Regisseur Barry Jenkins und als bester Film.

Leer ging hingegen der aus Syrien stammende und in Berlin lebende Regisseur Talal Derki mit seiner Dokumentation "Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats" aus. In der Doku-Sparte siegte die US-Produktion "Won't You Be My Neighbor?". Derki, der mit seiner Kamera der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs folgte, ist ebenfalls für einen Oscar nominiert.

Die Independent Spirit Awards zeichnen Produktionen aus, die nicht mehr als 20 Millionen Dollar gekostet haben. Sie werden traditionell einen Tag vor der Verleihung der Academy Awards in einem Festzelt am Strand von Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien verliehen.