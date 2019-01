"West Side Story" Spielberg engagiert Schülerin für Hauptrolle

Die Besetzung der Hauptrolle von Steven Spielbergs "West Side Story" war mit Spannung erwartet worden. Jetzt steht fest: Die 17-jährige Schülerin Rachel Zegler hat den Zuschlag bekommen. Sie spielte die Rolle der Maria zuvor in einer Schulproduktion des Musicals, hat aber keine Leinwanderfahrung.

Damit bleibt Spielberg seinem Vorsatz treu, in seinem Film die entsprechenden Rollen nur mit Darstellern mit lateinamerikanischen Wurzeln zu besetzen. In "West Side Story" geht es um zwei rivalisierende Jugendgangs in New York, eine aus weißen, eine aus Amerikanern mit puerto-ricanischem Hintergrund bestehend.

ddp images Richard Beymer und Natalie Wood in "West Side Story"

Im Original von 1961 hatte die weiße Schauspielerin Natalie Wood die Rolle der Maria gespielt, in die sich der Weiße Tony verliebt. Sie und andere weiße Darsteller wurden damals mit dunklem Make-up geschminkt. Bis heute gilt diese Filmversion von "West Side Story" als ein besonders populärer Fall von "Whitewashing".

Rachel Zegler hat kolumbianische Wurzeln und lebt in Clifton im US-Bundesstaat New Jersey. Sie setzte sich gegen 30.000 Mitbewerberinnen durch. Auf Instagram dankte Zegler allen, die "diesen unglaublichen Traum" wahr werden ließen.

Sie schrieb weiter: "Für eine amerikanisch-kolumbianische Frau, die in diesen Zeiten aufwächst, sind starke Rollen wie die der Maria so wichtig." Rachel Zegler gibt damit ihr Kinodebüt. Bisher war sie wie Tausende andere junge Frauen auch nur in selbst gefilmten Auftritten auf YouTube zu sehen.

Auch weitere Nebenrollen wurden besetzt, unter anderem mit der Broadway-Darstellerin Ariana DeBose und dem Schauspieler David Alvarez. Schon früher war bekannt geworden, dass Ansel Elgort die männliche Hauptrolle spielen wird. Auch Rita Moreno, die für ihre Rolle im Original einen Oscar bekam, wird mitspielen.