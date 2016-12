Zum Tod von Zsa Zsa Gabor Hollywoods tragische Kurtisane

Ob diese Anekdote stimmt, ist nicht sicher - wie so vieles im Leben von Zsa Zsa Gabor: Ihren baldigen Tod soll die Schauspielerin schon im Jahre 2011 vorausgesehen haben. Hollywood trauerte im Februar jenes Jahres um Jane Russell, im März dann um Liz Taylor, zwei der größten Celluloid-Ikonen ihrer Zeiten. "Ich bin die nächste", soll Gabor ihrem Adelsgatten Frédéric Prinz von Anhalt damals ahnungsvoll zugeraunt haben. So aufgeregt habe sie sich, kolportierte der Prinz, dass ihr Blutdruck "durch die Decke" gegangen sei und sie mal wieder ins Krankenhaus gemusst habe.

Doch ihr Ende kam erst viel später. Im mutmaßlichen Alter von 99 Jahren starb die aus Ungarn stammende Schauspielerin jetzt in ihrer Villa in Los Angeles an Herzversagen.

Zsa Zsa Gabor ließ die Menschen über vieles in ihrem Leben im Unklaren: Von ihrem Geburtsjahr (1917? 1930?) und folglich ihrem Alter bis zur Zahl ihrer Ehen (acht? neun? zehn?). Fakt oder Fiktion - die Grenze blieb stets absichtlich unscharf.

Das war auch Familientradition. "Sie logen über alles", beschrieb die New Yorker Klatschkolumnistin Cindy Adams, eine alte Freundin von Gabors Mutter Jolie, den schrillen Gabor-Clan in "Vanity Fair". "Sie haben nie mit der Realität gelebt; nichts war die Wahrheit." Das galt vor allem für Zsa Zsa, die wohl mittlere und langlebigste der drei eher für ihre nicht-filmischen Talente berühmten "Gabor Sisters" (Magda, Zsa Zsa, Eva).

Sich auf eine Stufe mit Superstars wie Jane Russell oder Liz Taylor zu stellen, war typisch für Zsa Zsa Gabor. Sie wirkte zwar in fast vier Dutzend Filmen mit, zuletzt meist als Parodie ihrer selbst, und hat auch einen Stern auf dem Hollywood Boulevard. Doch ein Filmstar war sie freilich nie. Ihre Prominenz verdankte sie weniger ihrem künstlerischen Erbe als ihrem skandalösen, unterhaltsamen, tragikomischen und schließlich nur noch tragischen Privatleben. Zsa Zsa Gabor erfand die Berufssparte "Celebrity". Sie war Amerikas erster Realitystar, bevor es Reality-TV gab.

Sie war eine Sexbombe - die "glamouröseste Frau der Welt", wie 1961 das Plakat der "Zsa Zsa Gabor Show" in Las Vegas versprach, wo sie in einer "Gay Musical Revue" zweimal pro Abend im Casino "Dune's" über die Bühne trällerte. Sie war Stammgast bei Talkshows, Gameshows und Freakshows. Sie war ein Darling der Klatschpresse, dank ihrer Affären, ihres Mundwerks und ihres betonten Akzents. "One Lifetime is Not Enough", hieß 1991 ihre Autobiografie, es war schon ihre zweite.

"Ich lasse nicht zu, dass Männer sich mich aussuchen"

Doch wer erinnert sich an ihre Filmrollen? "In den Krallen der Venus" (1958). "Das Kabinett der blutigen Hände" (1966). "Won Ton Ton, der Hund der Hollywood rettete" (1976). Oder an ihre Gastauftritte in TV-Serien und Soaps? "Bracken's World" (1969). "3 Girls 3" (1977).

Nein, Gabors Nachlass besteht aus dem, was sich zwischen diesen semi-professionellen Etappen abspielte: Männer, Skandale, Gebrechen. Anders aber als Liz Taylor, die mit wahrer Kunst, Geschäftssinn und Philanthropie brillierte, avancierte Gabor schnell zur Karikatur.

Dabei hätte sie wirklich ein Leinwandidol sein sollen, sein können. Geboren als Sári Gábor in Budapest, entdeckt vom Tenor Richard Tauber, 1936 zur "Miss Ungarn" gekürt, 1941 in die USA emigriert, wo sie Hollywood mit ihrem europäischen Flair umgarnte. John Huston gab ihr 1952 in "Moulin Rouge" die Hauptrolle, fand sie als Schauspielerin aber nur "zuverlässig".

Und immer schon war sie anders als ihre Zeitgenossinnen. "Ich zahle meine Rechnungen selbst", sagte sie ihrem Co-Biografen Gerold Frank. "Ich will mir den Mann aussuchen. Ich lasse nicht zu, dass Männer sich mich aussuchen." Sie hielt ihr Wort, en masse.

Mit ihren nicht minder schönen Schwestern und dank ihrer frechen Schnauze eroberte sie, wenn schon nicht Hollywood, dann jedenfalls die US-Society. Männer erlagen ihr in Scharen, und sie plauderte ihre Bettgeschichten fröhlich aus: Sean Connery habe samtene Haut gehabt, Richard Burton beim Sex gerne schmutzig geredet und Frank Sinatra - nun ja, mit dem habe sie nur geschlafen, weil der sonst sein Auto nicht aus ihrer Einfahrt gesetzt hätte.

Sie nannten sie "die teuerste Kurtisane seit Madame de Pompadour": Neunmal verheiratet, siebenmal geschieden, eine Ehe annulliert.

Kein Unterschied zwischen Sein und Schein

Ihre erste US-Trophäe nach der Ehe mit einem türkischen Diplomaten war Hotelier Conrad Hilton, den sie mit seinem Sohn Nicky betrog, welcher später Liz Taylors Erster wurde. Dem folgte eine wahre Gatten-Parade: Schauspieler George Sanders, die Industrielle Herbert Hutner, Ölmagnat Joshua Cosden, Designer Jack Ryan, Anwalt Michael O'Hara, Immobilienmakler und Polospieler Felipe de Alba (Ehe annulliert) und 1986 der Prinz.

"Ich bin eine fabelhafte Haushälterin", sagte sie. "Immer, wenn ich einen Mann verlasse, behalte ich das Haus." Dabei blieben ihre offiziellen Begleiter eh nur Statisten. Wie viele Männer sie gehabt habe, wurde sie einmal gefragt. Antwort: "Außer meinen eigenen?"

Was zählte, waren ihre Affären. Etwa mit dem dominikanischen Playboy Porfirio Rubirosa, mit dem sie Sanders betrog. Andere will Gabor abblitzen haben lassen, darunter den Öltitan Paul Getty und John F. Kennedy.

Dass Prinz Frédéric sie bis zuletzt halten würde, überrascht nicht. Diese Paarung war wie einem Slapstick-Drehbuch entsprungen. Der Halbwelt-"Prinz", bürgerlich geboren als Hans-Robert Lichtenberg, errang seinen Titel, indem er sich 1980 gegen Leibrente von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt adoptieren ließ, der greisen und verarmten Schwiegertochter von Kaiser Wilhelm II.

In Prinz Frédéric und Zsa Zsa trafen dann zwei Naturen aufeinander, die keinen Unterschied sahen zwischen Schein und Sein. Ironie der Geschichte: Ihre letzte Ehe, mit dem pressegeilen Kauf-Adeligen, riss Gabor endgültig in die Niederungen des Boulevards.

Die Schlagzeilen wurden immer abstruser. 1989 ohrfeigte Gabor einen Cop, weil der es gewagt hatte, ihren Rolls Royce anzuhalten, den sie ohne gültigen Führerschein durch Beverly Hills steuerte. 1993 wurde sie von ihrer Erzfeindin Elke Sommer erfolgreich wegen Verleumdung verklagt, nachdem sie die als bettelarm beschimpft und der Prinz nachgelegt hatte, Sommer sehe aus wie eine kahlköpfige Oma.

Gerüchte über Finanznot machten die Runde. Gabors Villa in Bel Air, einst im Besitz von Milliardär Howard Hughes, verwahrloste.

Dann kamen die Krankheiten. 2002 wurde sie bei einem Autounfall teilweise gelähmt. 2005 hatte sie einen Schlaganfall. Im August 2010 bekam sie erstmals die letzte Ölung. Im Januar 2011 wurde ihr ein Bein amputiert. Mitte Mai fiel sie nach einer Magenoperation in ein Koma. "Wenn sie stirbt", sagte Prinz Frédéric damals, "habe ich keinen mehr, für den ich lebe."

Eines ihrer letzten Interviews gab Gabor 2007 "Vanity Fair". Dazu hatten sie ihre Helfer vorsichtig auf einen Divan platziert, eine winzige, geschminkt-frisierte Kunstfigur, wie eine "antike Puppe", schrieb Autorin Leslie Bennetts. Ob sie noch ausgehe? "Manchmal", murmelte Gabor. "Man kann Spaß haben." Und damit brach sie das Gespräch abrupt ab.

Zsa Zsa, so der Prinz später entschuldigend, möge nicht mehr daran erinnert werden, "was sie mal getan hat und was sie mal hatte".