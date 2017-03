Kritiker-Verteidigung Du bekommst Geld dafür, dass du Filme guckst?

Ein Blick auf die Top 10 eines Kritikers kann viel über ihn verraten: "Toni Erdmann" landet auf Platz 3, der Oscar-Gewinner "Moonlight" auf Platz 1, so weit, vielleicht so erwartbar, aber immerhin vier von zehn seiner liebsten Filme des vergangenen Jahres sind nicht englischsprachig: A.O. Scott, der Filmkritiker der "New York Times", gehört zu den neugierigen Vertretern einer Zunft, die gerade in den USA oft nur Augen hat für Hollywood, Sundance und manchmal noch das Festival von Cannes.

Scott dagegen interessiert sich für Geschichte, Philosophie und den Blick hinter die Kulissen. Einst hat er als Literaturkritiker angefangen, nun liefert er den früheren Kollegen selbst Futter: Mit "Kritik üben - Die Kunst des feinen Urteils" legt er einen 300 Seiten umfassenden Essay vor, bei dem er den Beruf des Kritikers unter die Lupe nimmt.

Ein ganzes Buch also zur Verteidigung seines Berufs: gleichzeitig als Erwiderung auf Anfeindungen von Stars und Fans, die ihm seine Kompetenz abstreiten, und als Antwort auf die Frage eines Kindes, das verwundert auf die Tatsache blickt, dass es einen solchen Job überhaupt gibt, bei dem man bezahlt wird, um Filme zu gucken und Meinungen darüber zu Papier zu bringen. Scott stellt sich bewusst naiv - dabei geht es ihm in Wahrheit ums Ganze: Wie wir leben, denken, sprechen, warum und wozu.

"Du musst dein Leben ändern" zitiert Scott ein Gedicht von Rilke, das beispielhaft dafür stehen soll, wie Kunst auf den Einzelnen wirken kann. Es ist ein zentraler Satz für den Kritiker: Wenn Kunst einen so erschüttern kann, dass man das eigene Leben in Frage stellt, dann muss auch Kritik eine besondere Bedeutung haben - jenseits von Daumen hoch oder runter, Service-Tipps und Top-Ten-Listen.

Es ist einer der vielen Widersprüche auf die Scott im Verlauf des Buchs immer wieder zurückkommt: Er will die Tragweite von Kritik herausarbeiten und tut das inmitten einer US-amerikanischen Kultur, die Kino vor allem als Konsumprodukt versteht. Das muss man vor Augen haben, wenn man die langen Abschnitte liest, in denen Scott sehr grundlegend versucht, einen Begriff von Kunst überhaupt erst stark zu machen.

Emphatisch berichtet er von Marina Abramovics Performance "Die Künstlerin ist anwesend" im Museum of Modern Art 2010. Im Rahmen einer New Yorker Retrospektive saß die Künstlerin tagelang Besuchern gegenüber, regungslos und stumm, einem nach dem anderen. Scott nimmt dies zum Beispiel dafür, wie etwas, bei dem auf den ersten Blick unklar ist, ob es überhaupt Kunst ist, durch seine Wirkung die Frage eindeutig beantworten kann. Er entwickelt damit einen Begriff von Kunst als einer empfundenen Gegenwart. Weil sich dieses Werk für intellektuelle, kritische Interpretationen anbietet, und gleichzeitig auf einer sehr direkten Ebene Menschen trifft, sie "bewegt", ist es für den auf Breitenwirksamkeit bedachten Kritiker wie geschaffen.

Tatsächlich will Scott weder elitär für Eingeweihte schreiben, noch mit dem distanzierten Blick eines Generalisten das Wesentliche verpassen. Dieses Gegensatzpaar trägt zwar nicht weit. Doch für die Definition von Kritik, der er sich nach und nach nähert, schöpft er ohnehin vor allem aus der Geschichte.

Scott macht das sehr gewissenhaft und referiert viele schöne Positionen, nur leider ohne sie nachvollziehbar dramaturgisch zu entwickeln. Eine davon wäre Susan Sontags Ablehnung der Kritik als Interpretationsaufgabe und ihre Verteidigung einer Erotik der Kunst - einem Ansatz, der sich dagegen wendet, Kunstwerke primär moralisch-ideologisch auf Botschaften hin zu untersuchen, und stattdessen die sinnliche Dimension der Kunsterfahrung in den Vordergrund rückt. Doch Scott arbeitet das kaum heraus, sondern fügt es in den pragmatischen Ablauf eines kursorischen Rückblicks, der verwischt, warum diese Fragen damals - und hoffentlich auch heute - existenziell sind.

Der Widerspruch ist zu freundschaftlich

Vielleicht, um bei all den großen Ideen nicht abzuheben, beginnt und endet das Buch mit einem Dialog, der auch zwischendurch ab und an hineinbricht in den Fluss. Liest man nur diesen, könnte man verleitet sein, das Buch sofort wieder wegzulegen. Denn der Dialog ist an Künstlichkeit kaum zu überbieten. Die kritisch klingenden Nachfragen, wie sich Scott eigentlich selbst positioniere in all diesem Gewusel an Informationen, bleiben harmlos, weil sie seine Autorität stets als gegeben annehmen. Die bemühten Spitzen, persönlich-psychologischen Einwürfe oder wiederholten Definitionsnachfragen wirken hilflos angesichts der souverän entwickelten Theorie.

"Widerspruch ist wahre Freundschaft" zitiert Scott zu Beginn William Blake. Doch statt den Freundschaftsdienst zu betonen, der ein starker Widerspruch sein kann, wird in "Kritik üben" der Widerspruch freundschaftlich: Scott arbeitet sich zwar unentwegt an gegensätzlichen Positionen und Paradoxien der Kritik ab, bürstet sie aber nicht auf Streit, sondern auf nette Respektsbekundung.

Das ist das Faszinierendste und auch Verstörendste an diesem Buch: Scott hält einen unentwegt in Atem, weil sein mäandernder Weg durch die Kunst- und Ideengeschichte die Dialektik liebt, aber die Synthese ablehnt. Bis kurz vor Schluss bleibt offen, ob Scott überhaupt seine eigene Haltung durchschaut.

Der deutsche Verlag hat es erkannt: Die Anspielung im Untertitel "Die Kunst des feinen Urteils" auf das Hauptwerk des französischen Soziologen Pierre Bourdieu "Die feinen Unterschiede" weist den Weg. Denn Scott versteht sehr genau, warum es keinen Mittelweg in einer durch Widerstreit strukturierten Welt geben kann. Doch was das für die Kunst bedeutet, das lässt er aus, vielleicht weil er zu sehr an sie glauben will.

Bourdieus Antwort darauf ist so einfach wie hart: Der Widerstreit, den Künstler verschiedener Generationen und Stilrichtungen miteinander ausfechten - über das Gute, das Schöne und das Wahre - und den Kritiker ebenso leidenschaftlich heraufbeschwören: Er hat auch die Funktion zu verdecken, unter welchen Bedingungen es dieses Spiel überhaupt geben kann. Dafür müssen nämlich alle an das Spiel glauben, an den Künstler als Künstler und die Kunst als Kunst. Ja, und die Kritik als Kritik.