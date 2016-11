Globale Krisen "Die Flüchtlinge sind nur ein Teil einer umfassenden Krise"

Zur Person David Harrison/ Éditions La Découverte Achille Mbembe, 58, ist der bekannteste Denker des Afropolitanismus - der philosophische Versuch, die Welt aus der Perspektive Afrikas zu verstehen. Geboren in Kamerun, lebt und lehrt er als Professor in Johannesburg und auch in Harvard. Für sein zentrales Werk "Kritik der schwarzen Vernunft" wurde er 2015 mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er beschäftigt sich mit den Umbrüchen der kolonialen und der kapitalistischen Welt und erklärt, wie beides zusammenhängt.

SPIEGEL ONLINE: Herr Mbembe, es knirscht und kracht in Europa. Was ist los mit dem Kontinent?

Mbembe: Europa ist eine alte Macht, die immer noch viel Einfluss hat. Europa war es gewohnt, die Welt zu beherrschen. Europa entschied, was richtig war und was falsch. Europa bestimmte die Ordnung des Universums. Aber Europa hat die Fähigkeit verloren, die Vergangenheit wie die Zukunft zu gestalten.

SPIEGEL ONLINE: Und was bedeutet das, für Europa und für die Welt?

Mbembe: Der Kontinent hadert mit dem Verlust. Europa ist kein Vorbild mehr, besonders nicht für Schwellenländer wie Südafrika. Wir sehen in Europa kaum noch Ideen oder Praktiken, die uns helfen könnten, unsere eigenen Probleme zu lösen.

SPIEGEL ONLINE: Europa ist nicht mehr die "Apotheke der Welt", wie Sie in ihrem aktuellen Buch mit Bezug auf den Philosophen Frantz Fanon schreiben. Was konnte die Welt einst von Europa lernen?

Mbembe: Die Welt, so schien es, konnte von Europa lernen, wie man Armut bekämpft. Wie man mit Not umgeht und Krankheiten. Wie man Wohnraum für die Massen schafft. Wie man Menschen hilft, das zu verkaufen, was sie hergestellt haben. Wie man zwischen dem Notwendigen und dem Überflüssigen unterscheidet. Aber Europa liefert nicht mehr die Antworten auf so dringende Fragen. Das ist ein historischer Bruch.

SPIEGEL ONLINE: Gleichzeitig gab es immer beides, wie Sie selbst schreiben, die helle und die dunkle Seite Europas, hier Demokratie und Freiheit, dort Kolonialismus und Sklaverei.

