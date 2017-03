Von der Stadt ins Umland Was mache ich hier?

Die Schriftstellerin Alissa Walser hat den schrägen Blick. Alles was sie ins Visier nimmt scheint sie mit dem Blick der Malerin zu fixieren, die ein anderes, vertieftes Verhältnis zu Farben und Erscheinungsformen zu haben scheint. Sie tut es wie von der Seite her. Oder aus einer schwer bestimmbaren Schräglage heraus. So gewinnen mithin allerkleinste alltägliche Abläufe plötzlich etwas Neues, so noch nicht Gesehenes, Phänomenales. Eine Landschaft, ihre Mitmenschen, ja sogar sie selbst, die in ihren neuen Texten wie abgerückt von allem erscheint, wirken so betrachtet bisweilen geradezu exterrestrisch, fremdartig.

"Der Blick spielt eine große Rolle" sagte sie einmal. In zahllosen Museumsbesuchen hat sie ihren eigenen geschult. Die Art, wie man etwas betrachtet. Worauf sich das Auge konzentrieren muss, was es wegzulassen gilt, um das Wesentliche zu erfassen. Das Resultat ist eine manchmal geradezu ethnologisch wirkende Prosa, die wie forscherisch auf die Welt zu blicken scheint.

Hunderte von Zeichnungen

Die 56-jährige Alissa Walser, die 1992 mit ihrem Erzählband "Dies ist nicht meine ganze Geschichte" auf Anhieb den " Ingeborg Bachmann-Preis gewann, ist das, was man eine Doppelbegabung nennt: Malerin und Schreibende. Sie hat diverse Umschlagmotive für die Bücher ihres Vaters Martin Walser geliefert - und darüberhinaus Hunderte von Zeichnungen und Aquarellen in der ihr eigenen, reduzierten Rätselhaftigkeit geschaffen.

Auch ihr neustes Buch, den Prosa-Band "Eindeutiger Versuch einer Verführung", durchziehen eingestreute Vignetten,- winzige und wie hingetupfte, Chiffren-artige Zeichnungen, die - wischt man flüchtig mit dem Blick über sie hinweg - an Krähenspuren im Schnee erinnern. Denn genau das ist es, was sie anzuziehen scheint: die vielfältigen Hinterlassungen und noch nicht verwischten Spuren gelebten Lebens, die - studiert man sie nur intensiv und beharrlich genug - einem plötzlich die nicht selten faszinierenden Geschichten ihrer Verursacher offenbaren.

15 Titel umfasst Alissa Walsers schriftstellerisches Werk inzwischen,- Erzählungsbände, Essays, Prosasammlungen und einen Roman. Zudem hat sie "Die Tagebücher" von Sylvia Plath ebenso ins Deutsche übersetzt wie die Gedichte von Anne Carson oder zuletzt den Roman "Süßer König Jesus" der Amerikanerin Mary Miller.

In ihrem Werk hat die Schriftstellerin Alissa Walser mehr Fragen als Antworten. Sie schickt ihre Worte und Sätze wie den Strahl einer Taschenlampe in die sie umgebende Finsternis, um das darin Verborgene zu "belichten", zu sehen, zu verstehen. Das verleiht ihrer Prosa oft etwas Zartes, Tastendes, Fragiles.

Peter Hassiepen / Hanser Autorin Walser

Die neue Prosasammlung bildet da keine Ausnahme. "Was haben Sie zu erzählen?" wird der Ich-Erzähler im frühen Roman "Canto" des Schweizer Schriftstellers und Autobiographie-Fiktionärs Paul Nizon einmal gefragt. "Nichts meines Wissens" antwortet der Angesprochene. "Keine Meinung, Kein Programm. Kein Engagement. Weder Lebens- noch Schreibthema, bloß matiére, die ich schreibend befestigen muss, damit etwas stehe, worauf ich stehen kann."

Die Welt feshalten

Auch Alissa Walsers Erzählen erscheint seltsam absichtslos, ohne fest umrissenes Programm. Als scheue sie sich vor eindeutigen Urteilen, Zuschreibungen und Festlegungen. Was sie, die Malerin Walser sieht, wird von der Schriftstellerin protokolliert. Darum geht es. Welt festzuhalten.

Im neuen Buch sind es vor allem die Eindrücke die sie gesammelt hat seit sie ihre langjährige Frankfurter Wohnung gegen ein Häuschen in der nahen Wetterau eingetauscht hat. "Viele Jahre habe ich in der Innenstadt gelebt. Immer, wenn die Jahreszeiten wechselten, habe ich mir gesagt: Zeit, dass du rauskommst. Die Jahreszeiten, du willst mehr von ihnen, willst ihre ganze Wucht. Glutvolle Endsommer. Wild durcheinanderwehende Blätter im Oktober. Rauhreifweiße Nebel im November und dunkle, schneeschwangere Himmel. Tiefer, stiller Winter. Wo zeigt sich das, wenn nicht um Umland?"

In Passagen wie dieser zeigt sich die besondere Kunst Walsers. Ihre poetische Dezenz. In der Verdichtung von größeren Zusammenhängen in wenige prägnante Sätze. Doch es schimmert zugleich auch eine existenzielle Verlorenheit mit durch. Wir begegnen einem Städter-Ich, das sich seine neue Umgebung mühsam erschreiben, und sich im "Umland" neu erfinden muss.

ANZEIGE Alissa Walser:

Eindeutiger Versuch einer Verführung Hanser; 160 Seiten; 17 Euro

Ein Text ist mit der Wendung "Der verzweifelte Versuch, die Zeit totzuschlagen" überschrieben. Darin wird vom Besuch von Bekannten erzählt, die Ausdrucke der auf ihren Handys gespeicherten Urlaubsfotos mitgebracht haben, die man sich gemeinsam ansieht. Darüber heißt es dann: "Kleine Geschichten um sie und ihn. Text und Bild. Manche langweilig. Zusammen waren sie natürlich nie abgebildet." Und in dem Stück "Freunde von früher" empfindet die Erzählerin die Eindrücke beim Besuch einer Gärtnerei plötzlich wie Bilder "aus den Filmen von Eric Rohmer". Jeder ist "so für sich, wie die Leute bei Rohmer, mit einer Prise Melancholie, eine feine Spannung, die nach ihrer Entladung schmachtet."

Damit kommt endlich jener Schlüsselbegriff zur Sprache der wie Tau über den neuen Prosastücken der Alissa Walser liegt: Melancholie. Alles atmet eine scheinbare Vergeblichkeit. Und es ist, als verbiete die Erzählerin sich die Frage, "Was mache ich eigentlich hier?" Also läuft sie den Bildern nach wie verpassten Chancen, klopft das Erlebte, Gesehene und Gehörte auf Sinn ab. Sie sucht nach Rechtfertigungen für ihr neues Leben in fremder Umgebung. Bis das scheinbar absichtslose Protokollieren schließlich stockt, und es heißt: "Aber irgendwann, denkt sie, braucht man eben doch ein Motiv, um das, was man tut, noch verteidigen zu können."