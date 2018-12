Bestseller-Autor Eschbach "Politik und Science Fiction sind nicht fern voneinander"

Zur Person Olivier Favre/ Bastei Lübbe Andreas Eschbach, Jahrgang 1959, ist Bestsellerautor vieler Science-Fiction-Bücher, darunter "Das Jesus-Video", "Ausgebrannt", die "Out"-Reihe, zuletzt erschien "NSA" (Lübbe, Herbst 2018). Er lebt in der Bretagne. In seiner Zukunft liegt ein neuer Perry Rhodan-Roman: ein 850-Seiten dickes Prequel zur legendären Reihe, das im Februar bei S. Fischer erscheint.

SPIEGEL ONLINE: Herr Eschbach, Sie schreiben Science-Fiction-Romane. Wir schaffen es meist gerade einmal, das nächste Kalenderjahr im Blick zu haben. Sie werfen Ihre Phantasie um Lichtjahre voraus. Wie geht das?

Andreas Eschbach: Das ist lebenslanges Training. Ich habe schon immer gerne Extreme von Regeln, Abläufen, Möglichkeiten ausgelotet. Ich bin von Hause aus Ingenieur, nicht Germanist: Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, lange als Softwareentwickler gearbeitet. Da denkt man in größeren Zusammenhängen, in Machbarkeit, Abläufen, Strukturen. Ich versuche, meine Welten so zu konstruieren, dass sie auch funktionieren würden: wie ein Tankfüllsystem oder ein Bugrad. Es ist alles eine Frage der Vorausberechnung.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Zukunftsromane sind Bestseller. Aber wozu denn überhaupt übers Überüberübermorgen schreiben?

Eschbach: Um eine bestimmte Entwicklung der Zukunft zu verhindern. Um zu sagen: Hört zu, Leute, wenn wir das weiter so und so machen, läuft es auf das und das hinaus. Wollen wir das? In der Regel sind die Geschichten so geschrieben, dass die Antwort lautet: Nee, wollen wir nicht. Ob das nun George Orwell mit "1984" ist oder Aldous Huxley mit "Schöne neue Welt": Es sind Appelle an die Leser, in eine andere Richtung abzubiegen.

SPIEGEL ONLINE: Also ist Science Fiction für Sie vor allem eines: hochpolitisch?

Eschbach: Genau. Politik und Science Fiction sind nicht fern voneinander. Für beide ist die Frage zentral: Wie geht es weiter mit uns?

SPIEGEL ONLINE: Und? Wie geht es weiter?

Eschbach: Wieviel Zeit haben Sie? Es gibt viele Horrorvorstellungen, sei es mit Blick auf unsere Umwelt, das Klima, die Energieversorgung. Oder auch die Vernetzung in den Sozialen Medien. Ich habe einen Roman über die Möglichkeit geschrieben, Hirne direkt miteinander zu vernetzen...

SPIEGEL ONLINE: ... die Jugendromanreihe "Out" ...

Eschbach: ... aber kaum waren die Romane erschienen, hörte ich, dass es solche Experimente mit Rattenhirnen gibt und auch beim Menschen versucht wurde, Gedanken auf elektronischem Weg zu übertragen. Was in der Konsequenz dazu führen würde, dass wir als Individuen aufhören zu existieren. Kurz: Es sind viele ungute Entwicklungen für die Zukunft denkbar.

SPIEGEL ONLINE: Okay, schreiben um das Schlimmste zu verhindern. Nun gibt es neben Ihrem Erdölkritik-Roman "Ausgebrannt" eine ganze Reihe Ökothriller, bis hin zur Anti-Atomkraft-Netflixserie "Dark". Und trotzdem wird der Hambacher Wald abgeholzt. So richtig scheinen die fiktionalen Dystopien nicht zu helfen, oder?

Eschbach: Ja, leider verändern Romane den Lauf der Welt nicht, sie können ihn nur kommentieren.

SPIEGEL ONLINE: Wie motivieren Sie sich da, morgens noch aufzustehen?

Eschbach: Es ist manchmal schon desillusionierend. Vor allem, wenn immer wieder alte Diskussionen aufkommen, etwa über die Wahlcomputer. Jeder sollte inzwischen wissen, dass es Quatsch ist, mit Computern zu wählen. Auch darüber habe ich einen Roman geschrieben und erklärt wieso. Wenn dann wieder die gleichen Argumente kommen, frage ich mich schon: Okay, wieso schreibe ich überhaupt darüber? Es liest ja doch niemand. Oder die, die es lesen, sind die, die es nicht lesen müssten.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben mal formuliert: "Die Geschichten, die wir uns über die Zukunft erzählen, können unsere Zukunft beeinflussen". Welche sollen wir uns denn erzählen?

Eschbach: Es ist gefährlich, sich Geschichten zu erzählen über die Zukunft und dabei die negativen Entwicklungen zu beschönigen oder unter den Tisch kehren. Wenn wir uns gegenseitig versichern, dass alles prima ist, während im Hintergrund schon die Abrissbirne auf uns zu kommt, tun wir uns keinen Gefallen. So verhindern wir, dass wir mögliche Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn wir uns andererseits die Zukunft so schwarz malen, dass das Gefühl entsteht, man kann sowieso nichts mehr tun - und dann eben nichts tut, ist es genau so verderblich.

SPIEGEL ONLINE: Ist das ein Plädoyer für die Goldene Mitte?

Eschbach: Nein. Eher für möglichst großen Realismus. Gerade wohlmeinende Umweltschützer neigten in der Vergangenheit dazu, Entwicklungen zu übertreiben. Wenn die Projektion vom durch sauren Regen bedingten Waldsterben gestimmt hätte, dürften wir seit 1995 keinen Wald mehr in Deutschland haben. Solche Irrtümer haben die Glaubwürdigkeit von Prognosen beschädigt.

SPIEGEL ONLINE: Wo lagen Sie selbst daneben?

Eschbach: Ich war zum Beispiel fest davon ausgegangen, dass die Atomenergie keine Zukunft mehr hat. Da habe ich mich wohl geirrt.

SPIEGEL ONLINE: Sie schreiben auch viele Jugend-Science-Fiction-Serien: Welche Welt entwerfen Sie mit solchem Wissen der kommenden Generation?

Eschbach: Meine optimistischste Serie ist da wohl das Mars-Projekt: über eine Welt, in der es keine Wertunterschiede zwischen den Völkern gibt, eine Welt der Möglichkeiten, in der unsere heutigen Probleme überwunden sind. Es gibt immer noch politische Streitigkeiten, aber in einer Weltregierung. Es gibt immer noch Verschwörungen, aber sie werden rechtzeitig aufgedeckt. Die Mars-Projekt-Welt ist eine der Chancengleichheit, eine, die selbst eine Zukunft hat.

SPIEGEL ONLINE: Also doch eine Utopie?

Eschbach: Meine Grundthese ist: Selbst wenn es uns in einer Million Jahren noch geben sollte, sind wir immer noch getrieben von Leidenschaften, edlen und niederen Beweggründen in dem ganzen Durcheinander, das wir Leben nennen. Und genau so statte ich meine Figuren aus, mit allen menschlichen Facetten. Selbst wenn es auf dem Mars oder in der Andromeda-Galaxis stattfindet: Es wird sich nicht so sehr unterscheiden von dem, was wir kennen. Nur ausgestattet mit anderen technischen Spielzeugen.