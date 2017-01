Obamas Lieblingslektüre "Bücher bauen Brücken"

Barack Obama war als US-Präsident bekannt dafür, Menschen an der Musik teilhaben zu lassen, die er gerade hörte - und auch an der Literatur, die er gerade las. Regelmäßig veröffentlichte er Playlists und Readinglists. In einem Interview mit der "New York Times" sprach er nun über seine Liebe zu Büchern. Lesen, so geht daraus hervor, ist für Obama weit mehr als ein Zeitvertreib.

"Ich kann nicht sagen, ob Bücher mich zu einem besseren Präsidenten gemacht haben", sagt Obama. "Aber ganz sicher haben sie mir in diesen acht Jahren geholfen, meine Balance an einem Ort zu halten, der dich hart angeht und nicht mehr loslässt."

