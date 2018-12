Buch-Bestseller 2018 Auf die Listen, fertig, los

Wir hängen fest zwischen Weltuntergang und Weltflucht. Das legt zumindest die Liste der meistverkauften Bücher nahe, die "Buchreport" in Kooperation mit dem SPIEGEL wöchentlich ermittelt. Und zwar bei den Romanen wie den Sachbüchern gleichermaßen.

Da ist Frank Schätzing, der die Weltauslöschung dank Supercomputer in "Die Tyrannei des Schmetterlings" prophezeit, da ist ein Garten voller Leichen in Neuhaus' "Muttertag" - oder wir landen gleich in der geschlossenen Psychiatrie (Fitzek, "Der Insasse).

Auch die Sachbuchliste: Bedrohungsszenarios zuhauf. Darunter der Islam ("Feindliche Übernahme", Sarrazin), Trump ("Feuer und Zorn", Wolff) und, oh weh!, der Zucker ("Der Ernährungskompass", Kast).

Das Gegengift liegt im überschaubar Dörflichen, das die Top Ten der Romane durchzieht: Es findet sich in Dörte Hansens "Mittagsstunde", in Mariana Lekys "Was man von hier aus sehen kann", in "Das Feld" von Robert Seethaler und in den nordenglischen Hochmooren von Charlotte Link in "Die Suche".

Gutmütig ließe sich sagen: Apokalypse und Sehnsucht nach Ordnung halten sich die Waage. Und schließlich überstrahlt Michelle Obamas kometenhaftes Mantra vom "Werden" auf Platz eins alle Katastrophenszenarien drumherum.

Steile These: Das wird auch in den kommenden Monaten so bleiben. Wer mehr braucht für die innere Balance, kann sich mit den mathematischen Regeln von Stephen Hawking (Platz zwei, "Kurze Antworten auf große Fragen") beruhigen. Denn beide Bücher wirken, als würde man in eine Papiertüte atmen: ein 1-a-Mittel gegen Hyperventilieren.

Die meistverkauften Romane des Jahres 1 Sebastian Fitzek: "Der Insasse"



Darum geht's: Vor einem Jahr ist der kleine Max verschwunden. Sein Vater will ihn finden, indem er sich in die geschlossene Psychiatrie der Steinklinik einweisen lässt - wo der geständige Täter Tramnitz einsitzt. Der Trick: Der Vater schleust sich unter der Identität eines Patienten namens Patrick Winter ein. Und hat damit plötzlich eine Vita als hochbegabter Versicherungsmathematiker an der Backe, der auf Konzertpianistenniveau spielt, einen Hirntumor hat und klinikintern als Kinderschänder gilt. Dass sich diese Verwicklung am Ende doch ganz anders auflöst, hat den Effekt von Reißzwecke auf Luftballon: pffffft.

Bestseller-Zutaten: Hier wird vor allem eine Marke gekauft. Fitzek steht seit 2006 für Krimis, die behaupten, Thriller zu sein. Massengeschmack kann er. Indiz, dass das Prinzip aufgeht: "Der Insasse" ist erst im Oktober erschienen. Und zack, Platz eins des gesamten Jahres.

Zu Recht Bestseller? Man kann's objektiv nur auf die Marke schieben. Weil: Thriller, naja. Eher Ikea-Bauanleitung. Offenbar war die aktuelle Verfilmung auch nicht doller.

Auf diese Alternativen warten wir 2019: Der sechste Band aus Simon Becketts Reihe um den forensischen Anthropologen David Hunter erscheint im Februar: "Die ewigen Toten" (Wunderlich). Ein Thriller, klar.



Darum geht's: Die Welt droht, vom Supercomputer Ares und seiner Künstlichen Intelligenz ausgelöscht zu werden. Provinzsheriff Luther Opuku kommt diesem Unterfangen auf die Spur, als er am Rande seiner kalifornischen Geisterstadt eine Frauenleiche findet. Dann kommen Zeitreisen und Paralleluniversen dazu. Ob der Kampf Mensch gegen Biowaffen-Apokalypse und Maschinenmacht gelingt?

Bestseller-Zutaten: Auch hier gilt: Schätzing bleibt seiner Bestseller-"Brand" treu. Epische Länge und Protagonistenlisten wie bei "Krieg und Frieden". Dazu alle Top Acts unserer Zeit: Flüchtlingswanderungen, Robotik, Weltraummission und Biosphärenrettung. Sheryl Sandberg, Elon Musk und Ed Sheeran. Fehlt nur die Filmmusik von Hans Zimmer.

Zu Recht Bestseller? Schätzings Ruf seit seinem "Schwarm"-Debüt ist zwar wie eine Bugwelle, die vorausschwappt. Aber im Kielwasser bleiben doch nur Wortsteinbrüche und Serpentinen-Metaphern-Sätzen.

Auf diese Alternativen warten wir 2019: Da die Serienadaption vom "Schwarm" erst noch gedreht werden muss: Nehmt doch einfach das groß gedachte Prequel "Perry Rhodan. Das größte Abenteuer" (Februar, Fischer Tor) von Andreas Eschbach. Oder, ein bisschen geschummelt, das frisch erschienene neue Werk von Sci-Fi-Gott Neal Stephenson und Histo-Roman-Autorin Nicole Galland "Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O".



Darum geht's: Ingwer Feddersen, Prähistoriker, Ende 40, fährt heim in die schleswigsche Provinz, um sich um die greisen Großeltern und deren Dorfkneipe zu kümmern. Eine Heimat, in der man "gegen den Wind anbrüllen und Flüche in den Regen schreien" konnte, "es brachte nichts", in der die untergangsgläubige, einzelgängerische Mutter Marret meist geistig abwesend und irgendwann auch tatsächlich weg war. Ingwers rühriges Kümmern und Sinnsuchen hier, kapitelweise Szenen aus Marrets Alltag vor ihrem Verschwinden dort: eine Geschichte über Herkunft und Veränderung.

Bestseller-Zutaten: Wie beim Mega-Bestseller, ihrem Debüt "Altes Land" von 2015, stellt Hansen wieder zwei Figuren ins Zentrum, die im Dorf wie Solitäre wirken: eingeführter Erfolgsname, Wiedererkennungseffekt, dazu ein unverwechselbarer, liebenswerter Mikrokosmos. Reicht bei Hansen dicke.

Zu Recht Bestseller? Schon allein wegen dieses zarten Bildes, das rund um die "Mittagsstunde" entsteht: Es ist der Moment im hohen Norden, in dem sich die Bauern kurz aufs Ohr hauen, um Schlaf nachzuholen. In dem sich nichts rührt. In dem man davon stibitzen kann. Um ungesehen zu sein.

Auf diese Alternativen warten wir 2019: Die Stadtflucht nimmt sich Jan Brandt in "Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt" vor die Brust (Mai, Dumont). Und Saa Stanii dröselt seine "Herkunft" (März, Luchterhand) auf.



Darum geht's: Zarte, herzbrüchige Frau in der großen, großen Stadt: der Klassiker der Initiationsstory. Im dritten Teil der Reihe landet Louisa Clark in New York, tritt einen Job als eine Art Dienstmädchen und Familien-Nanny bei einem Fantastillionär an und muss, klar, in einer Kemenate hausen. Sie hat Heimweh nach England. Und schafft es, Überraschung, anzukommen in diesem "Neuanfang".

Bestseller-Zutaten: Dass Romanserien einen ganz eigenen Drive haben, ist im Zeitalter des Binge-Watching wenig überraschend.

Zu Recht Bestseller? Sagen wir so: Man könnte auch einfach Kurt W. Streits Jugendreihe um "Renate, die Flugstewardess" aus den 1950ern und 1960ern noch mal lesen.

Auf diese Alternativen warten wir 2019: Gleich zwei Bände einer Fortsetzungsgeschichte in einem Buch, wenn auch etwas komplexer: Anne Carsons "Rot. Zwei Romane in Versen" (Juni, S. Fischer), eine Zeitreise von der Antike ins Heute.



Darum geht's: Im Garten eines toten Alten findet die Kripo jede Menge Leichen. Er und seine Frau hatten über die Jahre 30 Pflegekinder - und sperrten sie in Kühltruhen, Brunnenschächte. Alle getötet oder verschwunden, immer am, genau: "Muttertag". Das Taunus-Kripo-Duo Sander/Bodenstein wirft sich in die Ermittlungen, in die sich ein zweiter Strang windet: Der einer jungen Züricherin, die ihre biologische Mutter sucht. Und am Ende auch im Taunus landet.

Bestseller-Zutaten: Wer es wie Neuhaus geschafft hat, dass der Begriff "Taunuskrimi" für sie erfunden wurde, braucht sich um die Verkaufe keine Sorgen zu machen. Zudem zieht das Prinzip Serie: Es ist der neunte Fall für das Duo Bodenstein/Sander (früher Kirchhoff).

Zu Recht Bestseller? Es geht hier nicht um dichtes Erzählen, sondern explizit um den Füllstoff. Ihre Leser und Leserinnen wollen sich in einen Schmöker reinfallen lassen wie in eine ganze Serienstaffel. Ohne dass einen die Sprache auf jeder Seite schaudert. Und das geht.

Auf diese Alternativen warten wir 2019: Gehen wir mal nicht nach Sujet, sondern nach Genre, dann sei Ihnen schon einmal der Agententhriller "Unit 8200" (ab März bei Rowohlt) von Dov Alfon, selbst einst Geheimdienstoffizier in der israelischen Armee, warm empfohlen. Oder (ab März, Harpercollins) der JFK-Attentats-Krimi "Destination Dallas" von Lou Berney.



