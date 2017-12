Bücher 2017 Die Biene als Bestseller

1 Maja Lunde: "Die Geschichte der Bienen"



Darum geht's: Drei Imker, drei Epochen: William im englischen Hertfordshire 1852. George in Ohio 2007. Und Tao in Sichuan 2098. Vom Samenhändler, der an einem neuen Bienenstock tüftelt, bis zur Plantagenarbeiterin Tao, die als Bienenersatz die Obstblüten per Hand bestäuben muss. Bisschen Historienschinken, bisschen Science Fiction.

Typischer Satz: "Sie drehte sich weg. 'Gehen Sie jetzt.' - 'Nein!' - Endlich hob sie den Blick. Ihre Augen flehten mich an. 'Gehen Sie. Und vergessen Sie, was Sie gesehen haben.'"

Bestseller-Zutaten: Bienensterben ist das neue Waldsterben: Dass es doof ist, darauf können sich alle einigen (siehe Grünen-Wahlkampf seit Frühjahr 2017). Wird hier aber nicht als x-tes Sachbuch verhandelt, sondern gefühlig als Familiendrama und Herzschmonzettenroman.

Zu Recht Bestseller? Als Klimawandelanklage gelesen: klar, immer. Ansonsten: Das Verhältnis von Gehalt zu Seitenzahl ist etwa das von Bienenvorkommen weltweit zu Luftvolumen in der Atmosphäre.

Diese Ableger kommen 2018: Timm Koch: "Herr Bien und seine Feinde. Vom Leben und Sterben der Bienen", Westend, März 2018. Obacht, ein Sachbuch.



