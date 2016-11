Literatur-Nobelpreis-Verleihung Bob Dylan kommt nicht nach Stockholm

"Er wünschte, er könnte den Preis persönlich entgegennehmen, aber andere Verpflichtungen machen das leider unmöglich. Er betonte, dass er sich durch den Nobelpreis sehr geehrt fühlt." Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan kommt im Dezember nicht zur Preisverleihung nach Stockholm, teilte die Schwedische Akademie am Mittwoch mit. Er habe per Brief abgesagt.

Dylan hatte die diesjährige Auszeichnung im Oktober als erster Songschreiber für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition zuerkannt bekommen.

Wie die Akademie weiter ausführte, ist Dylan nicht der erste Ausgezeichnete, der der Verleihungszeremonie fernblieb. Genannt wurden Doris Lessing, Harold Pinter und Elfriede Jelinek. Den Preis bleibe ihm trotz seiner Abwesenheit bei der Preisverleihung am 10. Dezember - Alfred Nobels Todestag - zuerkannt, erklärte die Akademie.

Paragraf 9 der Nobelpreis-Statuten zufolge obliegt es den Preisträgern allerdings, innerhalb eines halben Jahres (gerechnet vom 10. Dezember an) einen Vortrag zu einem für ihr Werk relevanten Thema zu halten.

Bob Dylan hatte die Nobelpreis-Entscheidung zunächst mit Schweigen quittiert und damit die Akademie verärgert. Erst nach Wochen sagte er, die Auszeichnung ehre ihn sehr.

Zum Preis gehören eine Urkunde - das sogenannte Nobel-Diplom -, eine Medaille und ein Dokument, auf dem die Dotierung von acht Millionen schwedischen Kronen (rund 810.000 Euro) vermerkt ist. Auf welchem Wege Dylan Medaille und Schriftstücke nun bekommen soll, war zunächst unklar.