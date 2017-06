Literaturnobelpreis Bob Dylan hat seine Vorlesung (mit Klaviermusik) abgeliefert

Bob Dylan hat seinen Pflichten als Literaturnobelpreisträger erfüllt. Die Schwedische Akademie hat eine Aufnahme seiner Nobel-Vorlesung erhalten, wie ihre Sprecherin Sara Danius in einem Blogbeitrag am Montag mitteilte. Die Rede sei "außergewöhnlich und, wie man erwarten könnte, eloquent", so Danius: "Das Dylan-Abenteuer nähert sich dem Ende."

Dylan hat die Rede am 4. Juni in Los Angeles aufgenommen, er spricht sie bei leiser Klavierbegleitung. Eine Abschrift istauf der Website der Schwedischen Akademie zugänglich.

In seiner Rede denkt Bob Dylan darüber nach, wie seine Songs mit der Literatur verbunden seien. Er werde die Verbindung "auf indirektem Wege" artikulieren, aber "hoffentlich wird, was ich sage, lohnend und zweckmäßig sein". Er erinnert sich daran, wie er die Musik von Buddy Holly und Leadbelly kennenlernte, reflektiert aber auch über drei literarische Werke: Melvilles "Moby Dick", Remarques "Im Westen nichts Neues" und Homers "Odyssee".

Zum Abschluss betont Dylan, wenn ein Song den Hörer bewege, komme es nicht darauf an, was alles bedeutet. Aber man wolle, "dass die Songs gut klingen". Songs seien nicht wie Literatur, denn "sie wollen gesungen, nicht gelesen werden." Hören Sie die komplette Lesung hier:

Im April hatte Dylan bei Konzerten im Rahmen seiner "Never Ending Tour" in Stockholm unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Nobelpreis-Medaille in Empfang genommen. Der 75-Jährige war "für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition" als erster Songwriter überhaupt mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden. Zur Nobelpreisfeier im vergangenen Dezember hatte es Dylan nicht geschafft, er sagte wegen "anderweitiger Verpflichtungen" ab - was für Unmut in dem Gremium gesorgt hatte.

Um das Preisgeld in Höhe von acht Millionen schwedischen Kronen (rund 838.000 Euro) behalten zu dürfen, war der Songschreiber verpflichtet, innerhalb eines halben Jahres nach der Feier die traditionelle Nobelvorlesung halten. Dass diese dem Publikum in aufgenommener Form zugänglich gemacht wird, ist zulässig. Am 10. Juni wäre die Frist abgelaufen.