Buchzensur Pu der Bär soll raus aus China

Die Kommunistische Partei Chinas hat neue Klassenfeinde ausgemacht: Sie heißen Pu der Bär, Ferkel oder Tigger, Peppa Wutz und Charlie und die Schokoladenfabrik. Diese Figuren aus Kinderbüchern könnten westliche Ideologien in chinesische Kinderzimmer transportieren - deshalb will sie die Kommunistische Partei aus dem Land haben, berichtet die "South China Morning Post" in Hong Kong.

Etwa 220 Millionen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren leben in China, jährlich werden Zehntausende chinesischer Kinderbücher veröffentlicht. Damit sind Kinderbücher der lukrativste Teil des chinesischen Buchmarktes. Doch Chinas junge Leser interessieren sich zunehmend für westliche Literatur, ein Bestseller ist etwa das bekannte Tier-Bilderbuch "Weißt Du eigentlich, wie lieb ich dich hab" des nordirischen Autors Sam McBratney.

Ausländische Kinderbuchliteratur wird deshalb in China zukünftig ideologisch strenger zensiert. Laut "South China Morning Post" werden Bilderbücher, Märchen und Tiercartoons aus Europa und den USA in einer neuen Order aus Peking wegen möglicher politischer Einflüsse strikt reguliert. Auch Kinderbuchliteratur aus Japan und Südkorea habe in diesem Jahr kaum Chancen, in China veröffentlicht zu werden, berichtet die "South China Morning Post." Gleichzeitig teilte die Online-Shoppingplattform Taobao mit, sie werde von nun an den Verkauf ausländischer Publikationen verbieten.

Bislang seien die neuen Vorgaben nur mündlich an die Verlage herangetragen worden, zitiert die Zeitung einen anonymen Verleger. Das zuständige Staatliche Hauptamt für Presse, Publikation, Radio, Film und Fernsehen reagierte bislang nicht auf Anfragen der Zeitung.

Kaum ein Industriezweig in China wird stärker kontrolliert als das Verlagswesen. Offizielle Buchverlage sind allesamt staatlich, private Verlage sind nicht erlaubt. Auch das Internet ist stark zensiert: Chinakritische Webseiten oder Nachrichtenportale sind gesperrt, ebenso soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Youtube und die Suchmaschine Google.