Geschenktipps Diese Bücher machen sich gut unterm Baum

Für Russlandversteher



Einer der schönsten Filme im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale schilderte die wilde Leningrader Jugend eines Schriftstellers, der in Russland von vielen Lesern geliebt wird und in Deutschland nahezu unbekannt ist. Der Film "Dowlatow" von Alexei German junior kommt hoffentlich 2019 in die deutschen Kinos. Der reale Schriftsteller Sergej Donatowitsch Dowlatow wuchs als Sohn einer armenischen Mutter und eines jüdischen Vaters in Leningrad auf, emigrierte im Alter von 37 Jahren 1978 in die USA und starb mit 49 Jahren in New York City. In dem elegant vergnüglichen Roman "Der Koffer" schildert ein Icherzähler, wie er Jahre nach der Ankunft in Amerika in dem einzigen Koffer kramt, den er aus Russland mitnehmen durfte - und dort beispielsweise die Schuhe findet, die er einst dem Leningrader Bürgermeister ("ein solcher Lackaffe") geklaut hat. Dowlatows Buch ist, mit einem hymnischen Vorwort von Waldimir Kaminer, bereits 2008 auf Deutsch erschienen und schildert die Abenteuer eines trinkfreudigen, anarchischen, wunderbar verrückten Helden: Eine Eulenspiegelei aus den Betonjahren der Sowjetunion, ein Schatz an Leichtigkeit und Witz. Wolfgang Höbel



