Empfehlungen zu Weihnachten Schenken Sie doch Bücher!

Für Riot Grrls und ihre Riot Parents



Übrigens: Im englischsprachigen Raum war 2017 ein Kathy-Acker-Jahr! Dort sind zum 20. Todestag der Avantgarde-Schriftstellerin sowohl eine Neuausgabe ihres Debütromans "Blood and Guts in High School" von 1984 als auch die erste Biografie über sie erschienen. In Deutschland wurde "Blood and Guts" (als "Harte Mädchen weinen nicht") bei Erscheinen gleich auf den Index gesetzt. Warum ist noch heute durchaus verständlich: So radikal in Form (Zeichnungen von Genitalien) und Sprache (fuckfuckfuck und persische Schriftzeichen) nehmen sich Bücher nur einmal pro Generation hartem Sex und unterwürfiger Liebe, Gewalt und Prostitution an. Und dann ist die Hauptfigur auch noch ein 10-jähriges Mädchen, das eine sexuelle Beziehung mit seinem Vater hat. Wörtlich ist das natürlich nicht zu verstehen, Acker nutzt Inzest als Metapher, um maximal schmerzhaft über Macht und Abhängigkeit in Beziehungen zu schreiben. Damit wurde sie lang vor ihrem Tod durch Brustkrebs Teil des angelsächsischen Punk-Kanons. Offiziell ist ihr Status nun durch die Aufnahme von „Blood and Guts and High School“ in die ehrwürdige, aber günstige Reihe der Modernen Klassiker von Penguin geworden. Wer es repräsentativer mag, legt dem Paperback noch "After Kathy Acker" von Chris Kraus ("I Love Dick") bei, laut Autorin "vielleicht eine Biografie, vielleicht aber auch nicht". So viel Verunsicherung hätte Acker bestimmt gefallen. Hannah Pilarczyk



Anzeige Kathy Acker: "Blood and Guts in High School".Penguin Modern Classics; 176 Seiten, ca. 10 Euro.

