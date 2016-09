Türkischer Autor Can Dündar Der Journalist als Staatsfeind

Freiheit und Sicherheit sind ein hohes Gut. Can Dündar, 55 Jahre alt, schulterlanges, graues Haar, grauer Bart, Brille, weiß das zu gut. Er ist aus der Türkei geflohen, nach Europa, dort, wo er Freiheit und Sicherheit findet. Wo genau er lebt, sagt er lieber nicht. Auf jeden Fall wird er auf absehbare Zeit nicht wieder in sein Heimatland zurückkehren. Deshalb gebe er seinen Posten als Chefredakteur der oppositionsnahen Zeitung "Cumhuriyet" auf, wie er in seiner Kolumne schreibt.

Der Weg in die Heimat versperrt, der Job weg - Dündar zahlt einen hohen Preis dafür, dass er einfach nur seine Arbeit als Journalist getan hat. In seinem am Donnerstag auf Deutsch erscheinenden Buch "Lebenslang für die Wahrheit" beschreibt er, was ihm widerfahren ist in den vergangenen Monaten und Jahren.

Schon seit Ende 2014 kursierten Dokumente und Hinweise, die nahelegten, dass die türkische Regierung unter dem damaligen Premierminister Recep Tayyip Erdogan, heute Staatspräsident, Waffen an Extremisten in Syrien lieferte. Anfang 2015 tauchte ein Protokoll auf, wonach so ein Waffenschmuggel aufgeflogen war. Türkische Medien und auch SPIEGEL ONLINE berichteten darüber. Erdogan tobte, die Regierung dementierte.

Dann, im Mai 2015, wurde der "Cumhuriyet" ein Video zugespielt, auf dem genau das zu sehen war: türkische Lastwagen voller Waffen, unterwegs Richtung Syrien.

"Ich gab die Aufnahmen unverzüglich unserem Redaktionsteam zur Kenntnis, es herrschte große Aufregung", schreibt Dündar nun in seinem Buch. Stundenlang diskutierte man, ob die Zeitung es auf ihrer Webseite veröffentlichen sollte. Von Anfang an warnten die Anwälte der Zeitung Dündar: Man werde die Sache als "Aufdeckung von Staatsgeheimnissen" behandeln und die Mitarbeiter der Zeitung strafrechtlich verfolgen.

Dündar schreibt weiter, dass die Türkei mit der Waffenlieferung Partei ergriff im Krieg in Syrien. "Die Öffentlichkeit hatte ein Recht darauf, davon zu erfahren." Die "Cumhuriyet" ging mit der Nachricht raus. "Unser Bericht war stark. Mein Gewissen rein. Es gab ein öffentliches Interesse an diesen Informationen. Dafür traten wir ein." Der Artikel sorgte für großes Aufsehen - und erzeugte den erwarteten Wirbel.

"Mein erstes handschriftlich verfasstes Buch"

Das Buch zeugt von Haltung und journalistischem Mut. Es ist ein zeitgeschichtliches Dokument und zugleich eine finstere Momentaufnahme vom Zustand der Türkei. Dündar hat es im Gefängnis geschrieben. "Aufzeichnungen aus dem Gefängnis" lautet deshalb der Untertitel. Denn er und der "Cumhuriyet"-Ankara-Büroleiter Erdem Gül wurden, wie vorausgesehen, angeklagt.

Erdogan persönlich stellt Strafanzeige, fordert lebenslange Haft und tritt als Nebenkläger auf. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Spionage und Verrat von Staatsgeheimnissen vor. Im November 2015 werden Dündar und Gül festgenommen und kommen in Untersuchungshaft. Drei Monate verbringen die beiden Journalisten im Gefängnis. Als das türkische Verfassungsgericht die Inhaftierung als "unrechtmäßig" beurteilt, kommen sie frei. Wieder tobt Erdogan und droht den Richtern unverhohlen mit Konsequenzen.

Dündar berichtet von Einschüchterungsversuchen gegen ihn und seine Redaktion. Er erzählt von den Schüssen eines Attentäters, der ihn nach einer Gerichtsverhandlung abfing, ihn als "Vaterlandsverräter" beschimpfte und auf ihn schoss. Von der Angst vor Anschlägen und von seiner Einzelhaft. Die drei Monate im Gefängnis bezeichnet er als die "drei fruchtbarsten Monate meines Lebens". Das Schreiben habe ihn "im Gefängnis auf den Beinen gehalten", außerdem "war es ein Zeugnis", die "Dokumentation einer Ära der Brutalität". "Dies ist mein erstes handschriftlich verfasstes Buch", lässt Dündar seine Leser wissen. "Computer und Schreibmaschine waren mir verwehrt. Seit dem Abitur hatte ich nicht mehr per Hand geschrieben."

Dündar wurde im Mai 2016 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, er floh im Juli ins Ausland. Er will weiter für Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei kämpfen, will sich nicht zum Schweigen bringen lassen. "Lebenslang für die Wahrheit" ist ein spannend geschriebener Report über das, was ihm widerfahren ist - und zugleich ein trauriges Buch, denn das ist keine Fiktion, sondern bittere Realität für Dündar und für viele Menschen in der Türkei, die es wagen, die Mächtigen zu kritisieren.

Und die Geschichte ist für Dündar noch längst nicht zu Ende. Am Samstag wollte Dündars Frau Dilek Dündar von Istanbul nach Berlin fliegen, um ihren Mann dort zu treffen, rechtzeitig zur Buchvorstellung in Deutschland. Die Polizei am Istanbuler Atatürk-Flughafen verweigerte ihr die Ausreise und zog ihren Pass ein. Nun kann sie die Türkei nicht mehr verlassen.

Was sie mit den Vorwürfen gegen Dündar zu tun hat? Nichts.