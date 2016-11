US-Literaturpreis National Book Award für Colson Whitehead

"Da draußen ist die verfluchte, höllische Ödnis von Trumpland, in der wir leben werden", sagte der Schriftsteller Colson Whitehead in seiner Dankesrede bei der Verleihung der National Book Awards am Mittwochabend in Manhattan: "Aber ich bin auf Dinge gestoßen, durch die ich mich besser fühle: Sei nett zu jedem, mache Kunst und bekämpfe die Macht."

Colson Whitehead bekam die Auszeichnung, die zu den wichtigsten des literarischen Lebens der USA zählt, in der Kategorie "Fiktion" für seinen Roman "The Underground Railroad". Er erzählt die Geschichte von Cora, einer Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Durch einen neu hinzugekommenen Sklaven erfährt sie von einem geheimen Fluchthelfer-Netzwerk. Die beiden entschließen sich zur Flucht .

"The Underground Railroad" war in den USA bereits ein großer Erfolg bei der Kritik und auch im Handel, nachdem TV-Star Oprah Winfrey den Roman in ihrer Buchrubrik besprach. Es ist bereits der sechste Roman des 1969 in New York geborenen Autors. In deutscher Übersetzung sind seine Bücher im Carl Hanser Verlag erschienen, darunter Titel wie "Der letzte Sommer auf Long Island", "Der Koloss von New York" oder "John Henry Days".

Den National Book Award in der Kategorie Jugendliteratur ging an John Lewis, den demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses, für seine Graphic-Novel-Reihe "March" über die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung. In der Sachbuchkategorie wurde Ibram X. Kendi ausgezeichnet für "Stamped from the Beginning", eine "definitive Geschichte" der rassistischen Ideen in den Vereinigten Staaten. Der Lyrik-Preis ging an Daniel Borzutzky für "The Performance of Becoming Human". Der Historiker Robert Caro wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet, insbesondere seine epochale Biografie des ehemaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson.