Comic "Grönland Vertigo" Glühendes Eis statt blöder Hund

Schwerer als "Grönland Vertigo" hätte es eigentlich kein Comic haben können, denn: Ich habe mit "Tim und Struppi" so meine Schwierigkeiten. Sicher, es ist ein Klassiker, und Hergés Zeichenstil ist durchaus eine helle Freude, bunt, lebendig, akkurat, aber mal ehrlich, die Geschichten sind inzwischen arg verwittert.

Dieser Tim ist so wohlerzogen und hoffnungslos gutartig, dass man Amphetamine braucht, damit man beim Lesen nicht ins Koma fällt. Dann taucht immer noch dieser Kapitän auf, wenn man jemanden braucht, der wo reinfällt, weil er nur zwei Fähigkeiten hat: Saufen und wo reinfallen. Daneben gibt's noch diese zwei Bienleins, die immer dann herhalten müssen, wenn der Zeichner das Gefühl hat, dass er dem Kapitän nicht noch mehr Dummheiten aufbrummen kann. Naja, und Struppi, also - dieser Hund ist ein Erzkamel von einem Schaf.

Und dann kommt Hervé Tanquerelle und liefert einen Band ab, der genauso aussieht wie "Tim und Struppi", und alles was ich denke ist: "Hoffentlich wird's nicht so schlimm." Tatsächlich war's aber richtig, richtig angenehm. Ich hätte es beim Namen "Tanquerelle" ahnen können - was aber nicht ganz einfach war, weil seine bisherigen Produkte so komplett anders aussehen.

Die absurd-verzauberte Sherlock-Holmes-Variante "Professor Bell" illustriert der 45-jährige etwa mit exakt jener düster-nervösen Optik, in der Comic-Star Joann Sfar die Serie begonnen hat, kein Wunder, dass sich Sfar selbst seither beruhigt auf das Liefern der Szenarios beschränken kann. "Die Diebe von Karthago", zu denen der Tunesier Apollo die Texte liefert, sind opulenter, realistischer. Aber im Nachhinein wird natürlich nachvollziehbar, dass sich jemand mit dieser Bandbreite nach Bedarf auch Hergés berühmte Ligne claire aneignen kann. Das Schöne ist: Die Geschichte, die Tanquerelle liefert, ist wesentlich genießbarer. Wenigstens für mich.

Das liegt vor allem daran, dass der Franzose bewusst nicht das ganz große Rad dreht. Es geht nicht um Schätze, Schurken und den Superreporterdetektiv, der bei der Polizei nicht einmal mehr einen Ausweis braucht, weil jeder ihn kennt und alle nur darauf warten, dass er seinen Senf dazugibt. Nein, es geht lediglich um den fiktiven Comiczeichner Georges, der die Gelegenheit bekommt, eine Grönlandreise auf einem kleinen Dreimaster mitzumachen. Wir lernen die Mitreisenden kennen, die Crew, den finnischen Künstler, der alles bezahlt, es ist ein bisschen wie bei Miss Marple: es dauert nicht lang, bis der Leser schon aus alter Seh- und Krimigewohnheit jedes Mitglied der versammelten Bagage verdächtig findet.

Charmant ist, wie Tanquerelle diese Erwartungen anschließend unterläuft: Die befürchtete große Gefahr ist eher klein, das Schurkenstück ist allenfalls ein Hallodristückchen, der große Schatz besteht aus etlichen Flaschen Schnaps. Dafür sind die Pointen deutlich frischer: Wie Georges sich das Malen im Eis vorstellt, während er vor Eisbären bedroht wird. Oder wie er an Bord vor Angst kaum einschlafen kann, weil er sich dauernd ausmalt, was jenseits der dünnen Bordwand in der Tiefsee für Monster lauern. Oder das schlichte Problem, frühmorgens in den Rettungsanzug zu finden, das hier seine schönste Ausarbeitung erfährt seit Gary Larsons Cartoon "Zuerst die Hose - dann die Schuhe".

All das geht mit dem braven Zeichenstil deutlich besser Hand in Hand als der Multifunktionsheld Tim und sein Quasselköter. Zumal Tanquerelle sich auch die Freiheit vorbehält, den Stil bei Bedarf zu verlassen: vorzugsweise für die Landschaft.

Das winzige Schiff in riesigen Fjorden, deren Felswände orangerot aufglühen, weißblaue Treibeisbrocken zwischen tiefgrünen Bergeinschnitten, Möwenschwärme, die vor Eiswänden vorbeiziehen, die im Sonnenuntergang sandgolden strahlen - ich war noch nie in Grönland, aber jetzt will ich hin.

Man sieht jeder Seite an, dass Tanquerelles Bilder auf einer tatsächlichen Reise beruhen, die er mitgemacht und hier elegant seinen Anforderungen anpasst. Eine angemessene Lösung des Problems, dass er bislang stets nur für die Bilder, aber nie für die Geschichte selbst zuständig war: Der Nur-Zeichner wagt den Schritt zum Szenaristen und dabei ist das vorsichtige Festhalten an Realem nicht nur eine legitime Lösung, es ist auch bei weitem nicht die schlechteste. Und auch wenn ich mich wohl nicht mehr zu "Tim und Struppi" bekehren lasse: Herrn Tanquerelle muss man verschärft im Auge behalten.

