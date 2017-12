Comics zu Weihnachten Ihr Bilderlein kommet

Für Mutti (will das Richtige tun)



Altern, Zeit und Vergänglichkeit liegen im Trend. Das kommt denen entgegen, die's gerne etwas ernsthafter haben. Grade erst empfohlen hab ich dazu "Der Sommer ihres Lebens", immer wieder empfehle ich "Können wir nicht über was anderes reden", unverdient unbehandelt blieb bislang Paco Rocas "La Casa". Drei Geschwister besuchen nach dem Tod ihres Vaters sein Wochenendhäuschen, erst einzeln, dann miteinander. Sie probieren, das Haus weiterzuführen - aber ohne den Vater ist es nicht dasselbe. Und jetzt? Verkaufen? In seinem Sinne erhalten? Ist es sinnvoll, das Leben aller Verstorbenen in sein eigenes mit zu überführen? Was gebietet der Anstand, was will die Sehnsucht, was wünscht man sich selbst? All das verhandelt Roca in wunderschönen spätsommerlichen Bildern, die einem den Sonnenschein unter den Weihnachtsbaum zaubern. Sehr treffend, sehr versöhnlich, harmonisch, aber nie harmlos.



