Daniel Kehlmann mit neuer Erzählung Das Geisterhaus

Inzwischen scheiden sich an ihm die Geister. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" nennt ihn in Bezug auf seine soeben erschienene phantastische Erzählung "Du hättest gehen sollen" einen "großen Schriftsteller", während Sigrid Löffler, die sich einst als wackere Kombattantin in Marcel Reich-Ranickis "Literarischem Quartett" den Ruf einer scharfzüngigen Polemikerin erstritt, ihn im "Deutschlandradio Kultur" unverhohlen als "matten Epigonen von Stephen King" abkanzelte.

Daniel Kehlmann, dem mit seinem 2005 erschienenen Roman "Die Vermessung der Welt" bei einer verkauften Auflage von 2,3 Millionen Exemplaren einer der spektakulärsten Erfolge der deutschen Nachkriegs-Literaturgeschichte gelang, hat es seit geraumer Zeit nicht leicht mit der Kritik. Er ziehe, wie der Germanist Michael Maar einmal befand, "das Ressentiment an wie ein Honigtopf die Bienen". Legt er Erzählungen vor, heißt es: Wo bleibt der große realistische Roman? Schreibt er irgendwo eine tadelnde Kritik, wird er als Besserwisser geschmäht.

Der große Erfolg hat ihn angreifbar gemacht - jeder seiner Schritte wird argusäugig beobachtet und kommentiert, jeder seiner seither veröffentlichten Sätze durch den Feuilletondetektor gejagt. Und gemessen an seinem exorbitanten Erfolg muss alles Nachfolgende zwangsläufig kleiner, geringer erscheinen.

Aber warum eigentlich? Die in seinem 2009 erschienenen "Roman in Geschichten" versammelten Episoden besaßen die gleiche konzise Schärfe und Stildichte, wie sein Erfolgsbuch "Die Vermessung der Welt" sie größtenteils auswies - trotzdem erntete Kehlmann dafür diverse kritische Kommentare. Und wer seinen Roman "F" gelesen hat, wird nicht abstreiten können, dass hier ein Autor das mit Erscheinen seines Debütromans "Beerholms Vorstellung" 1997 begonnene eigene poetologische Programm konsequent weitergeführt hat: ein zwischen dem experimentellen Nabokov der Romane "Einladung zur Enthauptung" oder "Fahles Feuer", der poststrukturellen Verspieltheit eines Jorge Luis Borges und seiner "Ficciones" und dem magischen Realismus eines Garcia Marquez oszillierendes Erzählen.

Und wer von dem 1975 in München geborenen Autor backsteindicke, panoramatische Wälzer erwartet wie Franzen oder Safran Foer sie vorzulegen pflegen, der sollte das besser aufgeben. Kehlmann ist ein magischer Realist, und die Riten und Geheimnisse dysfunktionaler Familien eben nicht sein Stoff.

Wer indes auf Bücher aus ist, die einem postmodernen Erzählen frönen, dessen Hauptwesenszüge die Täuschung, der Trick und das Doppelspiel sind - der wird bei Kehlmann fündig. So spielte er bereits 1998 im Rahmen seines Erzählbandes "Unter der Sonne" und in seiner Novelle "Der fernste Ort" von 2001 ganz bewusst mit der Wahrnehmung des Lesers, in dem er Realität und Surrealität in seinen Texten kühn vermischte - und dadurch ein Klima der Verunsicherung, des Zweifels und des Ungefähren erzeugte.

Kehlmann hat die Geister gerufen - nun sind sie ihm gefolgt

In seiner neuen, gerademal 96 Seiten langen Erzählung "Du hättest gehen sollen" treibt er das Wechselspiel aus Realität und Fiktion nun lustvoll auf die Spitze. Dabei lautet das Thema diesmal: Spuk! Geisterbeschwörung! Dass da schon mal zwischen den Sätzen Hinweise auf Größen wie Ambrose Bierce, Montague Rhodes James, Stephen King oder Edgar Allen Poe durchschimmern, allesamt ältere Meister der Spukgeschichte, spricht nicht gegen Kehlmanns Text, sondern verortet das Umfeld, in dem man ihn lesen sollte.

Etwa in der Mitte seiner neuen Erzählung heißt es: "Jedenfalls ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung, sagte sie. Mit dem Haus ... Die Atmosphäre. Etwas stimmt nicht." Tatsächlich herrscht vom ersten Moment an, in dem das Ehepaar das einsam gelegene Ferienhaus in den Bergen mit seiner kleinen Tochter Esther bezieht, ein Klima der ungreifbaren Bedrückung und einer seltsam beredten Stille. Und ganz langsam versetzen die Umstände den namenlosen Ich-Erzähler, der sich mit der Niederschrift des Fortsetzungsdrehbuchs einer erfolgreichen Komödie herumplagt, zunächst in einen quälenden, schließlich gefährlichen Zustand des Zweifels und der Irritation.

Er ist bemüht, sich auf seine mitgebrachte Arbeit zu konzentrieren, schreibt, notiert - versucht sich mit seinen Sätzen gegen die ungreifbare Bedrohung zu schützen und sucht Ablenkung bei seinem Kind, dem er zum Einschlafen vorliest. Die Stimmung zwischen den Eheleuten ist zusätzlich angespannt, ein kleiner giftiger Disput jagt den nächsten.

Darüber verdichtet sich der Spuk: Ein Bild, das eben noch an der Wand hing, verschwindet. Sein eigenes Spiegelbild löst sich im Spiegel auf. Und auf dem Monitor, über den er den Schlaf des Kindes im anderen Zimmer überwacht, sieht er plötzlich sich selbst am Bett der Kleinen stehen - die Dinge scheinen sich auf bedrohliche Weise gegen ihn zu verbünden. Die Dimensionen aus Raum und Zeit lösen sich auf.

"Im Grunde ist ja kaum etwas passiert", versucht er sich auf dem Höhepunkt des drohenden Realitätsverlusts selbst zu beruhigen. "Einbildungen, schlechte Träume, ein paar wunderliche Reflexionen." Doch dann verschwindet seine Frau mit dem Wagen - und Kehlmanns Erzähler schlingert endgültig auf einen imaginären Abgrund zu.

Der kleine Triumph eines Schriftstellers

Kehlmann treibt seinen Erzähler gnadenlos in die Enge und erweist sich dabei - ähnlich wie sein großes Vorbild Borges, den das Thema der Unendlichkeit ebenso wenig losließ wie die Phänomene Zeit und Realität und die Frage, wie der menschliche Verstand und das Gefühl sie wahrnehmen - als beeindruckender philosophischer Zweifler.

So ist Kehlmanns neue Erzählung am Ende vor allem der kleine Triumph eines Schriftstellers, der begriffen hat, dass eine Geschichte über die Suche nach der Wahrheit immer noch eine lohnende Sache ist - auch wenn sie erstunken und erlogen ist!

"Kommt, Geister!" lautete der beziehungsreiche Titel seiner im Sommersemester 2014 gehaltenen "Frankfurter Poetikvorlesungen". Er hat sie damals gerufen, die Geister - nun sind sie ihm gefolgt. Die im Buch vermag der Erzähler am Ende scheinbar erfolgreich zu bannen, indem er Frau und Kind zur Abfahrt drängt und sich ihnen mutig alleine stellt - mit denen des Feuilletons aber wird sich Daniel Kehlmann selbst wohl noch länger herumschlagen müssen.