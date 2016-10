"Das Nest" von Cynthia D'Aprix Sweeney Ein Leben auf Pump

Einfach den Protagonisten von einer Klippe schubsen: einer der ältesten Erzähltricks der Welt. Runter vom Boden vertrauter Tatsachen, hinab Richtung Abgrund - schwupps, Fallhöhe. Shakespeare nimmt dafür Hamlet den Vater, das ganze Genre "Wenderoman" basiert darauf, dass auf einmal ein ganzer Staat verschwunden war - und Leo Plumb aus Cynthia d'Aprix Sweeneys Roman, tja, der macht auf einer Hochzeit einfach mit einer Kellnerin rum. Als er mit ihr im Auto im nächsten Straßengraben landet, ändert er damit das Leben seiner drei Geschwister radikal.

Das sind die Momente, in denen sich ein Leben neu ordnet, in denen die Helden begreifen, was wirklich wichtig ist und, klar, wer sie eigentlich sind. Hach, ja. Es gehört zum großen Witz in Cynthia D'Aprix Sweeneys Debütroman - die dafür einen Millionenvorschuss bekommen haben soll -, dass sie dieses Pathos mit Wucht gegen die Wand knallen lässt. Ihr New Yorker Ensemble fällt zwar auch - aber nur aus dem gemachten Nest.

Alle vier Geschwister Plumb haben ihr Leben auf dieser einen Gewissheit aufgebaut: Sobald Melody, die Jüngste, vierzigsten Geburtstag feiert, wird das phänomenal riesige Erbe ihres Vaters unter ihnen aufgeteilt. Sie nennen es als Insiderwitz "Das Nest". Und dann, ein paar Monate vor jenem fix eingeplanten Wendepunkt, macht Leo das, was er in diesem innerfamiliären Narrativ immer macht: Er ruiniert alles, dieser Egoman.

D'Aprix Sweeney führt die Denke einer ganzen Erbengeneration vor

Denn der Kellnerin muss nach dem Unfall ein Bein amputiert werden, für den Schadensersatz plünderte Mutter Plumb kurzerhand das "Nest". Und Leos Geschwister fühlen sich, als hätte ihnen frühmorgens im Winter jemand die Bettdecke weggezogen: Jack, ein Antiquitätenhändler, der schon lange nichts mehr verkauft, muss sich nun überlegen, wie er sein prekäres Philanthropenleben rumreißen soll. Bea, einst gefeierte Autorin und Ex-Manhattan-Socialite, schwant, dass sie weiter Geld mit der PR-Schreiberei verdienen muss, statt sich mit Muße endlich dem neuen Roman zu widmen, der irgendwann geschrieben werden sollte, vielleicht. Und Melody muss ihren hochtrabenden Lebensstil, inklusive unerschwinglichem Haus in teuerster Wohngegend, den schnöden Realitäten anpassen.

Cynthia D'Aprix Sweeney hat damit nicht nur einen aktendicken Roman über eine dysfunktionale Familie geschrieben, die so ganz anders funktioniert als etwa die Lamberts in Jonathan Franzens "Die Korrekturen": Dort bewegen sich die Mitglieder eindeutig von der Familie weg. Die Plumb-Kinder dagegen umkreisen wie Geier das Nest. Und seit Leos Unfall müssen sie sogar wieder kommunizieren: Geld, der ewige Magnet. Sie lebten auf Pump, gefangen in Futur II: ein Phantasieleben, das sie führen könnten, sobald sie die ganze Kohle bekommen haben würden.

Das Nest Aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner Klett-Cotta; 416 Seiten; gebunden; 19,95 Euro.

Über diese vier schmarotzenden Lebensentwürfe führt D'Aprix Sweeney die Denke einer ganzen Erbengeneration vor, die in Habachtposition ausharrt. Sie zaudern. Es geht ja um nichts. Und sie sind brillante Blender: Sie verteufeln die Ausnehmerqualitäten von Typen wie Leo - sind aber selbst keinen Deut besser. Sie betrügen, mauscheln, hetzen und spielen falsch über Bande, immer um den eigenen Vorteil bedacht. Es könnte ja sein, dass ihnen einer der anderen schneller eine Falle stellt. Melody hintergeht ihren Ehemann, Jack ist drauf und dran, einen 9/11-Helfer wegen einer Skulptur hinters Licht zu führen und die abgrundtief traurige Bea lebt hinter einer Fassade aus Erfolg, neben der jedes Potemkin'sches Dorf verblasst. Und merken dabei nicht, wie furchtbar albern das alles ist. "Er konnte nicht fassen, wie eine Gruppe von Erwachsenen diesen Begriff offenbar allen Ernstes benutzte", sinniert Jacks Mann Walker einmal über "Das Nest", dieses "total kindische" Lebenskonzept.

Lisa Whiteman/ Klett-Cotta Autorin Cynthia D'Aprix Sweeney

Ein großer Spaß mit einem Manko

Mit welcher Finesse die ehemalige Werbetexterin den Alltag ihrer Figuren ineinander webt, deren strategische Pläne ausbaldowert und zugleich von den anderen konterkarieren lässt, ist ein großer Spaß. Vor allem, weil sie dazwischen mittels herrlich unverkrampfter Dialoge (und inneren Monologen) die künstlerischen Selbstzweifel von Bea aufscheinen lässt, Melodys Dasein als ewig fauchende Mutter und Gattin oder Leos durchtriebene Annäherung an seine alte große Liebe, eine Literaturagentin in Brooklyn. Sie macht das so stringent, dass sie mit leichter Hand rund um den Kern der vier Plumbs zig andere Nebencharaktere kreisen lassen kann, aus denen weitere Erzählstränge wachsen. Besonders überzeugend sind diese Nischen dann, wenn sie ihnen wirklich Raum gönnt: Etwa in den Episoden rund um Melodys Zwillinge Norma und Louisa, die mitten in der Pubertät stecken, ihre Nachmittage im Museum verbringen - bis die eine feststellt, dass die andere zum allerersten Mal Geheimnisse vor ihr hat.

Es liegt auch an bezaubernden Miniaturen wie diesen, dass man über das große Manko des Romans hinwegsieht. Der betuliche Tonfall geht einem ab und an auf die Nerven - vor allem, weil er geradewegs auf den allzu erwartbaren Schluss hinsteuert. Achtung, Spoiler, es gibt ein Happy End, megakitschige Baum-Metaphern inklusive. Es ist verwunderlich, wieso eine derart auf familiären Zwist gebürstete Geschichte so versöhnlich, ja harmlos enden muss. Auf einmal wähnt man sich in einer Hollywood-Schmonzette.

Am Ende jagen alle Leo hinterher, der sich fein aus dem Staub gemacht hat. Er, der den ganzen Schlamassel verursacht hat, bringt die wackelige Statik ein weiteres Mal ins Schwanken. "Das Nest" zeigt einmal mehr, dass man krude Familiendynamik nur auf eine Weise aushält: Man muss sich mit Verve in den Fatalismus ergeben. Oder wie Louisa sinniert: "Sie könnte wohl einfach googeln, aber sie zog es vor, sich zu wundern."