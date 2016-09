Sibylle Lewitscharoffs "Das Pfingstwunder" Das ist Magie

Vorbei die Jahre des mageren Realismus, vorbei die um sich selbst kreisenden Schilderungen von Alltagswirklichkeit und Ottonormalexistenz! Nachdem sich bereits in den letzten Jahren, etwa im Werk Daniel Kehlmanns, Georg Kleins oder Martin Walsers ein zunehmendes Interesse an Para- und Surrealitäten, ja, an Metaphysik bemerkbar gemacht hat, mag diese Subbewegung nun ihre Speerspitze gefunden haben.

Mit ihrem überwältigenden Wurf "Blumenberg" (2011) ließ Sibylle Lewitscharoff schon einmal die funkelnden Lichter einer magischen Wende in der Gegenwartsliteratur aufblitzen: Den Umstand, dass einem Agnostiker, dem des Nachts ein gespenstischer Löwe erscheint und der somit zwangsweise in ein christliches Symbolsystem hineingezogen wird, dürfte man getrost als mirakulös bezeichnen.

In ihrem neuen Roman "Das Pfingstwunder" traut sich ihr Protagonist Gottlieb Elsheimer, wiederum ein Professor mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund, anfangs noch nicht so ganz das Wort Wunder zu gebrauchen, obgleich ein übersinnliches Ereignis unmissverständlich den Nukleus der Geschichte bildet. Als der Romanist an Pfingsten 2013 in Rom an einem Kongress zu Dante Aligheris Versepos "Die göttliche Komödie" teilnimmt, passiert das Unglaubliche: Wie von Sinnen gehen die Vorträge in einen orgiastischen Rausch über, die Fenster werden geöffnet und die 36 Teilnehmer entschweben ins Nirgendwo.

Abstrus, fantastisch, epiphanisch! Nur Elsheimer bleibt zurück, an dessen Identitätskrise der Leser nun in einem inneren Monolog, einer Mixtur aus Lamento, Plauderei und Altherrensehnsüchten, ausführlich teilhaben kann.

Unverkennbar erinnert diese Suade an Lewitscharoffs redebeschwipsten Roman "Apostoloff", gleichwohl bietet "Das Pfingstwunder" mit seiner luziden Deutung von Dantes Monumentalwerk mehr Tiefe und Weite. Minutiös rekonstruiert sie den Klassiker: Von Dantes Abstieg in die Höllenkreise, seiner Ankunft am Läuterungsberg bis hin zum Aufstieg ins Paradies reicht die bekannte Jenseitsreise, welche in eine Feier der allumfassenden Liebe mündet.

DPA Sibylle Lewitscharoff

Zugegeben, manches entgleitet hierbei ins Nacherzählerische, auch der von Selbstzweifeln zermürbten Figur Elsheimer scheint eher eine Stützfunktion für die Dante-Exegese als eine echte Bedeutung zuzukommen. Trotzdem kann man sich diesem Sprachsog nicht entziehen. Canto für Canto tauchen wir gespannter in die Höllenkreise hinab, anhand der einzelnen Vorträge der Konferenz erlangen wir mit Dante und dessen Führer Vergil Einblick in die Bestrafungen der Sünder: Durchwandert werden unwirtliche Areale der Unterwelt, worin die Habgierigen, Wollüstigen und Verräter voller Schmerzen laben.

Kabinett von Elfenbeinturmgelehrten

Statt in eine Erzählung entführt uns die Büchnerpreisträgerin - auf Basis der Forschung - vor allem in ein essayistisches Geflecht. Mit Ironie und Ernsthaftigkeit lässt sie ein skurriles Kabinett von Elfenbeinturmgelehrten die Frage erörtern, was uns dieses von christlicher und antiker Symbolik vollgesogene Großwerk der frühen Neuzeit heute noch sagen kann. Sind die Höllenschilderungen adäquat für Folter und Krieg unserer Tage? Und können sie gar im Spiegel der Gräuel des Nationalsozialismus gelesen werden?

Abgesehen vom gesellschaftspolitischen Moment wirkt in Lewitscharoffs Dante-Pastiche aber primär eine ästhetische Dynamik, die uns für Fantasie und Imagination empfänglich machen will. "Die Commedia verwandelte sich von einem auf Distanz gehaltenen Gegenstand der Forschung in ein Wirkwesen der wahren Poesie: Sie hielt uns in Bann, verzauberte uns", so der Ich-Erzähler.

Die Geschichte bleibt keine Geschichte, sondern gewinnt Seite um Seite die Wirklichkeit der Figuren und nicht zuletzt auch der unsrigen. So muss der bisher "knochenharte Realist" Elsheimer begreifen, dass die Welt aus mehr als bloß Fakten besteht. Als Zurückgebliebenem der Himmelfahrt übernimmt er die Rolle eines modernen Evangelisten, der die Botschaft der Erlösung buchstäblich unter das Volk bringt.

Literatur soll uns verzaubern, uns vom Diesseits in ein poetisches Jenseits entführen und uns verändert wieder auf die Erde entlassen. Lewitscharoff weiß, dass dies am besten über einen elaborierten Ton funktioniert. Melodiös geleiten uns ihre manieristischen Sprachetüden durch die "sublunare Sphäre der Vergänglichkeit" und "supralunare Sphäre der Beständigkeit". Es ist eine Tour d'Horizon voller Eleganz, Schönheit und nicht zuletzt Humor.

Obgleich dieser Roman keine wesentlichen Experimente wagt, gar in Teilen allzu brav und konventionell konstruiert sein mag, muss man bekennen: Er schlägt wie ein Komet aus einer fernen Sternenwolke in die Gegenwartsliteratur ein.