Literaturherbst Das sind die 20 wichtigsten Bücher der Saison

Ottessa Moshfegh - "McGlue"



Worum geht's? Ein Seemann wird unter Deck gefangen gehalten, weil er endlich nüchtern werden soll und sich erinnern: Was hat er mit dem Tod seines besten Kumpels zu tun? Alles verschwimmt in seiner Erinnerung und im Plot dieses dünnen, aber großen Buches.

Worüber wird gesprochen? In den USA wird Ottessa Moshfegh für ihr offizielles Romandebüt "Eileen" gefeiert. Doch schon wie diese vorher erschiene Novelle mit dem Erinnern und Vergessen spielt, zeigt ein großes Talent.

Lesen Sie mehr darüber Sylvia Staude fragt in der "Frankfurter Rundschau" besorgt "what shall we do with the drunken sailor?" und bewundert die Sprachmacht und den Formwillen Ottessa Moshfeghs.