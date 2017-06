Literaturauszeichnung David Grossman gewinnt internationalen Booker-Preis

Der israelische Autor David Grossman hat den diesjährigen Man-Booker-Literaturpreis gewonnen. Der 63-Jährige wurde am Mittwoch in London für seinen Roman "A Horse Walks Into a Bar" ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Pfund gehen je zur Hälfte an Grossman und seine Übersetzerin Jessica Cohen.

"David Grossman hat sich an einem ambitionierten Drahtseilakt von einem Roman versucht - und er hat ihn spektakulär gemeistert", sagte Nick Barley, Vorsitzender der fünfköpfigen Jury. "Jeder Satz zählt, jedes Wort ist wichtig in diesem herausragenden Beispiel der Fertigkeiten des Autors."

In "A Horse Walks Into a Bar" geht es um den letzten Auftritt eines Standup-Comedians in einem kleinen Dorf in Israel. Im Laufe der Vorstellung offenbart dieser eine schicksalhafte und grausame Entscheidung, die er einst getroffen hat und die ihn bis heute verfolgt.

Grossman, der 1954 in Jerusalem geboren wurde, hat bereits etliche andere Auszeichnungen gewonnen, darunter den Buxtehuder Bullen und den Frankfurter Friedenspreis. Seine Werke, zu denen auch Kinder- und Jugendbücher zählen, sind in 36 Sprachen übersetzt worden.

Der Man Booker Prize ist einer der wichtigsten Literaturpreise Großbritanniens, er wurde erstmals im Jahr 1969 vergeben. Seit 2005 gibt es eine zweite Kategorie, den Man Booker International Prize. Damit werden alle zwei Jahre ausländische Werke ausgezeichnet, die ins Englische übersetzt wurden. Neben Grossman waren dieses Jahr noch fünf andere Autoren für die Auszeichnung nominiert. Im vergangenen Jahr hatte die Südkoreanerin Han Kang ("The Vegetarian") den Preis erhalten.