Drei Romane, die Depressive lesen sollten Die Bücher-Apotheke

Bücher sind Medizin. Das können sie sein. Sie sind geduldig, still und meckern nicht, wenn man sich schrecklich benimmt. Das ist etwas, das Bücher besser können als Menschen. Natürlich können sie auch eine Menge mehr: unterhalten, verstören, beglücken oder irgendetwas anderes, das allen Dingen, die Menschen ablenken, gemein ist.

Darum soll es hier aber nicht gehen. Sondern um drei Bücher, die ein bisschen Wund- und Heilsalbe für hingefallene Herzen und Köpfe sein können. In diesem Fall: Für jene, die auf dem glitschigen Boden der Depression den Halt verloren haben und trotz Schlaflosigkeit und nächtlichen Panikattacken, trotz Konzentrationsschwierigkeiten und einem Kopf aus Watte, Matsch und Irrsinn, ein wenig Trost suchen zwischen zwei Buchdeckeln, in denen die Welt verschwindet für einen Moment.

PACKUNGSBEILAGE

Die Auswahl ist selbstverständlich höchst subjektiv, aber von einer Expertin auf dem Gebiet der kaputten Köpfe und Synapsen verfasst: mir. Nach mittlerweile sechs mindestens mittelschweren Episoden (das nennt man so, das ist lieb gemeint, damit der Kranke weiß, dass es vorbeigeht, dabei fühlt es sich während der Episode eher wie etwas an, das niemals, wirklich nie, nie, nie wieder weggeht) habe ich eine bibliophile Apotheke, eine Sammlung an Notfallbüchern, wenn es schlimm wird. Diese drei Bücher heilen nicht, sie können aber lindern. Jedes auf eine ganz andere Weise, jedes für einen anderen argen Zustand.

Matt Haig: "Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben"

WIRKT BEI: dem Gefühl, dass es nie wieder gut wird (gar nichts, niemals!) und dass man damit komplett allein ist.

