Perücken und Globalisierung Die Schönheit der einen, das Leid der anderen

Die Inderin Smita beseitigt mit bloßen Händen die Exkremente ihrer Nachbarn. Ein Job, den sie über sich ergehen lassen muss, weil sie eine "Dalit" ist, eine so genannte "Unberührbare", die keiner Kaste angehört. Ebenso ihr Mann, ein Rattenfänger.

Fäkalien ausgraben, am Abend magere Nager braten, es würde ewig so elend weitergehen mit Smita und ihrer Familie. Doch während sich ihr Mann mit den Gedanken an Wiedergeburt tröstet, will sie sich nicht abfinden mit dem Schicksal im Hier und Jetzt. Ihr größter Traum: Tochter Lalita soll eine Schule besuchen. Sie besticht den Dorflehrer und schickt die Kleine zur Schule. Natürlich geht das nicht gut. Smita und Lalita flüchten, pilgern zum berühmten Tirupati-Tempel und spenden dort ihre kräftigen, schwarzen Haare dem Gott Vishnu.

Laetitia Colombanis Protagonistin Smita ist die stärkste Figur in "Der Zopf", was daran liegt, dass es eben um den täglichen Überlebenskampf einer Frau geht, die in bitterster Armut lebt und keine Rechte hat, eine Realität, weit weg von unserer eigenen. Smita ist "eine gesonderte Art Mensch, als zu unrein betrachtet, um mit anderen in Berührung zu kommen (...). Millionen leben wie Smita außerhalb der Städte, abseits der Gesellschaft, an der Peripherie der Menschlichkeit."

Obwohl seit 1950 in der indischen Verfassung festgeschrieben steht, dass niemand wegen seiner Kaste diskriminiert werden darf, sieht die Wirklichkeit anders aus. Die "Unberührbaren" sind weiterhin Opfer von Schikanen und Gewalt, sie arbeiten als Latrinenputzer, auf Müllkippen oder stehen mit nackten Oberkörpern in Abwasserkanälen.

Die meisten Frauen kämpfen für sich allein

Celine Nieszawer/ Opale/ Leemage/ laif Autorin Laetitia Colombani

Neben Smita erzählt die 1976 geborene Französin Colombani die Geschichten von zwei weiteren Frauen. Einmal von Giulia, einer jungen Italienerin, die die bankrotte Perückenfabrik ihres Vaters retten muss. Und von Sarah, einer Kanadierin um die vierzig, die drei Kinder und zwei gescheiterte Ehen auf dem Lebenskonto hat und eine Karriere als Anwältin, die auf dem Spiel steht, als sie an Krebs erkrankt.

Es ist wohl kein großes Rätsel, wie sich die drei Handlungsstränge am Ende des Buches verbinden werden. Diese Vorhersehbarkeit ist eine große Schwäche des Romans, auch wenn Colombani Gräben einbaut, die ihre Figuren überwinden müssen. Gräben, geschaufelt von Männern, so scheint es am Anfang.

Doch die drei Frauen in "Der Zopf" sind nicht nur Opfer des Patriarchats. Es sind nicht nur die Männer, die hier als Widersacher auftauchen, wie der fiese indische Dorflehrer oder die schmierigen Anwälte in Kanada, nein, Frau kämpft auch gegen das eigene Geschlecht. Die indischen Nachbarinnen aus höheren Kasten, die kein Mitleid mit Smita kennen, Giulias Mutter, die sie dazu drängen will, einen wohlhabenden Mann zu heiraten und Sarah Anwaltskollegin, die sie verrät.

ANZEIGE Laetitia Colombani:

Der Zopf Übersetzt von Claudia Marquardt S. Fischer Verlag; 288 Seiten; 20 Euro

Beworben wird der Roman als ein "Cocktail aus Kampf, Solidarität und Mut", doch die meisten Frauen in der Geschichte kämpfen nicht füreinander, sondern für sich allein. So wirkt es am Ende fast schon zynisch, dass die Inderin - auch wenn es freiwillig geschieht - ihre Haare hergibt, eine Europäerin aus ihnen eine Perücke macht und diese am Schluss auf dem Kopf der wohlhabenden Anwältin landet.

Was hier als Happy End dargestellt wird, ist natürlich keins, denn die Ärmste von ihnen bleibt arm in einem Land, in dem Frauen oft nichts wert sind. Und doch hat Smita etwas, das man ihr in dem Moment, als sie kahl geschoren, aber glückselig aus dem Tempel tritt, nicht nehmen kann: ihre Würde. In dem Moment ist sie selbstbestimmter als die Frau aus dem Westen, die sich doch nur wieder dem Ideal einer Gesellschaft unterwirft, in der schöne Haare ein Symbol für Weiblichkeit sind.

"Der Zopf" von Laetitia Colombani wird in 27 Ländern erscheinen, die Filmrechte sind schon vergeben. Man wird also bald Frauen sehen, die in den U-Bahnen der Großstädte sitzen, einen Coffee-to-go zwischen den Knien, eine ins eigene Haar geknüpfte Echthaarsträhne um einen Finger gewickelt. Vielleicht schießt der einen oder anderen dann durch Kopf, dass da mal ein echter Mensch dranhing - und das es nicht selbstverständlich ist, dass einem alle Dinge einfach so zustehen, weil man in einem anderen Teil der Welt geboren wurde.