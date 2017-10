Roman-Auszeichnung Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis

Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis für seinen EU-Roman "Die Hauptstadt" (Suhrkamp, September 2017, 459 Seiten, 24 Euro. Lesen Sie hier eine Rezension). Der österreichische Autor, so verschnupft wie gerührt, dankte der Jury und nannte den Prozess der europäischen Einigung "den entscheidenden in unserer Lebenszeit".

Mit "Die Hauptstadt" sei der Anspruch verwirklicht, den Robert Menasse an sich selbst gestellt habe, so die Jury in ihrer Begründung: "Zeitgenossenschaft ist darin literarisch so realisiert, dass sich Zeitgenossen im Werk wiedererkennen und Nachgeborene diese Zeit besser verstehen werden."

Der Deutsche Buchpreis, 2005 erstmals vergeben, gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche und als Garant für hohe Auflagen. Er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Der Sieger erhält 25.000 Euro, in der Regel ist dem ausgezeichneten Buch aber auch ein Platz auf den Bestsellerlisten sicher. Die übrigen fünf Autoren bekommen jeweils 2500 Euro.

Die Jury hatte aus 200 Romanen zunächst 20 auf die Longlist gesetzt. Dann wurde die Liste auf eine sechs Titel umfassende Shortlist verkürzt. Im vergangenen Jahr hatte Bodo Kirchhoff mit seinem Roman "Widerfahrnis" den Preis gewonnen.