Longlist für Literaturauszeichnung Maxim Biller ist Kandidat für den Deutschen Buchpreis

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat in Frankfurt am Main ihre Longlist bekanntgegeben. Die 20 nominierten Romane (in alphabetischer Reihenfolge):

Carmen-Francesca Banciu, Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten! (PalmArtPress, März 2018)

(PalmArtPress, März 2018) María Cecilia Barbetta, Nachtleuchten (S. Fischer, August 2018)

(S. Fischer, August 2018) Maxim Biller, Sechs Koffer (Kiepenheuer & Witsch, September 2018)

(Kiepenheuer & Witsch, September 2018) Susanne Fritz, Wie kommt der Krieg ins Kind (Wallstein, März 2018)

(Wallstein, März 2018) Arno Geiger, Unter der Drachenwand (Carl Hanser, Januar 2018)

(Carl Hanser, Januar 2018) Nino Haratischwili, Die Katze und der General (Frankfurter Verlagsanstalt, August 2018)

(Frankfurter Verlagsanstalt, August 2018) Franziska Hauser, Die Gewitterschwimmerin (Eichborn, Februar 2018)

(Eichborn, Februar 2018) Helene Hegemann, Bungalow (Hanser Berlin, August 2018)

(Hanser Berlin, August 2018) Anja Kampmann, Wie hoch die Wasser steigen (Carl Hanser, Januar 2018)

(Carl Hanser, Januar 2018) Angelika Klüssendorf, Jahre später (Kiepenheuer & Witsch, Januar 2018)

(Kiepenheuer & Witsch, Januar 2018) Gert Loschütz, Ein schönes Paar (Schöffling & Co., Februar 2018)

(Schöffling & Co., Februar 2018) Inger-Maria Mahlke, Archipel (Rowohlt, August 2018)

(Rowohlt, August 2018) Gianna Molinari, Hier ist noch alles möglich (Aufbau, Juli 2018)

(Aufbau, Juli 2018) Adolf Muschg, Heimkehr nach Fukushima (C.H.Beck, Juli 2018)

(C.H.Beck, Juli 2018) Eckhart Nickel, Hysteria (Piper, September 2018)

(Piper, September 2018) Josef Oberhollenzer, Sültzrather (Folio, März 2018)

(Folio, März 2018) Susanne Röckel, Der Vogelgott (Jung und Jung, Februar 2018)

(Jung und Jung, Februar 2018) Matthias Senkel, Dunkle Zahlen (Matthes & Seitz Berlin, Februar 2018)

(Matthes & Seitz Berlin, Februar 2018) Stephan Thome, Gott der Barbaren (Suhrkamp, September 2018)

(Suhrkamp, September 2018) Christina Viragh, Eine dieser Nächte (Dörlemann, Februar 2018)

Zwölf Autorinnen und acht Autoren können sich also noch Hoffnungen auf die öffentlichkeitswirksame Literaturauszeichnung machen, unter ihnen mit Arno Geiger einer, der den Preis schon einmal gewann (2005 für "Es geht uns gut"). Auch Angelika Klüssendorf (2011 und 2014), Gert Loschütz (2005), Inger-Maria Mahlke (2015) und Stephan Thome (2009 und 2012) saßen schon als Shortlist-Kandidaten im Kaisersaal des Frankfurter Römer, bekamen den Buchpreis aber letztendlich nicht. Nino Haratischwili stand wenigstens einmal auf der Longlist, während es mit Maxim Biller und Helene Hegemann zwei zumindest immer wieder viel diskutierte Schriftsteller erstmals in die engere Auswahl für den seit 2005 vergebenen Preis geschafft haben.

Bei den Verlagen war es ein guter Jahrgang für Hanser mit insgesamt drei nominierten Titeln, auch Kiepenheuer & Witsch dürfte mit zwei Nominierungen zufrieden sein. Auffällig viele kleinere Verlage stehen diesmal auf der Liste, dafür fehlen einige der finanzstärkeren Verlagshäuser komplett.

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse (diesmal am 8. Oktober) den deutschsprachigen "Roman des Jahres" aus. Sieben von Jahr zu Jahr wechselnde Juroren wählen unter den von den Verlagen eingereichten - in diesem Jahr waren es 165 - und eventuell selbst nachgeforderten Büchern zunächst 20 für die Longlist aus. Am 11. September wird dann eine Shortlist mit sechs Titeln bekanntgegeben. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

Zur Jury zählen 2018 Christoph Bartmann (Leiter des Goethe-Instituts Warschau), Luzia Braun (beim ZDF redaktionell zuständig für "Das literarische Quartett"), Tanja Graf (Leiterin des Literaturhauses München), Paul Jandl (Literaturkritiker der "Neuen Zürcher Zeitung"), Uwe Kalkowski (Betreiber des Literaturblogs "Kaffeehaussitzer"), Marianne Sax (Buchhändler in Frauenfeld, Schweiz) und als Jurysprecherin Christine Lötscher (freie Kritikerin und Kulturwissenschaftlerin, derzeit an der FU Berlin).

Lötscher sagte über die Auswahl, die Vielfalt der literarischen Formen habe die Jury begeistert: "Es gibt große historische, aber auch verspielt fantastische Weltentwürfe, ebenso wie Texte, die eine radikale Reduktion der Perspektive suchen, bis auf den Nullpunkt des Erzählens. Angesichts dieses Reichtums und vieler überraschender Entdeckungen ist die Longlist auch eine Einladung der Jury, dieses große Spektrum zu erkunden."

2017 wurde der Österreicher Robert Menasse für seinen EU-Institutionen-Roman "Die Hauptstadt" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.