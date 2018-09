"Die drei Fragezeichen"-Jubiläum 50 Jahre, 200 Bücher, 3 Detektive

Mit "Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss" startete 1968 in Deutschland eine Serie, die der Kosmos-Verlag nach dem ausbleibenden Erfolg der ersten beiden Bände beinahe rasch wieder eingestellt hätte. 50 Jahre später sind die Geschichten um die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews eine Erfolgsgeschichte: 17 Millionen Bücher haben sich seitdem im deutschsprachigen Raum verkauft. Jetzt erscheint der 200. Roman.

Die Serie stammt ursprünglich aus den USA, wo bereits 1964 der erste Band erschien. Die Idee stammt von dem Schriftsteller Robert Arthur. Ein Marketingtrick sollte die Verkäufe ankurbeln: Arthur erwarb die Lizenz, für die Bücher den Namen und das Konterfei von Alfred Hitchcock verwenden zu dürfen. Autor für "Die drei Fragezeichen" war Hitchcock allerdings nie. In den USA wurde die Serie schon 1991 eingestellt.

Im deutschsprachigen Raum verhalf den Krimigeschichten vor allem die Hörspielreihe zu großer Popularität. Als Debüt startete 1979 die Folge "Die drei Fragezeichen und der Super-Papagei", bis heute verkauften sich die bisher 194 Hörspiele 50 Millionen Mal. Die drei Sprecher Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich sind bei aktuellen Ausgaben noch immer in den Hauptrollen dabei.

DPA Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich sprechen die Hauptrollen bei den "Drei Fragezeichen"-Hörspielen.

Heute hat sich das "Drei Fragezeichen"-Universum mit Theateraufführungen, szenischen Lesungen, Computerspielen, Comics, Verfilmungen und einer Reihe für kleinere Kinder ausgeweitet. Die Reihe ist zu einem generationenübergreifenden Phänomen geworden - Eltern schwelgen beim Hören oder Lesen in Kindheitserinnerungen und geben sie dem Nachwuchs weiter.

Pünktlich zum Jubiläum erscheint am 13. September der 200. Fall von Justus, Peter und Bob in Buchform. "Feuriges Auge" ist eine Trilogie, die den klassischen Fall "Fluch des Rubins" noch einmal aufnimmt. Auch die Hörspielreihe wird weiter fortgesetzt, in diesem Jahr soll es noch zwei neue Folgen geben.

Die Kinder-Akademie in Fulda legt zum Jubiläum die Ausstellung "Die sprechenden Bilder - Aiga Rasch und die drei Fragezeichen" auf. Vom 25. Oktober bis zum 10. Februar sind hier die Illustrationen der 2009 verstorbenen Künstlerin Aiga Rasch zu sehen, die der Reihe ihr prägnantes Layout verschaffte.

